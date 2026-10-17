EN DIRECT-Journée de mobilisation en France contre la vie chère

Des centaines d'actions et rassemblements sont prévus samedi en France dans le cadre d'une mobilisation associant "gilets jaunes", lycéens et étudiants, organisations syndicales et partis de gauche pour dénoncer pêle-mêle la hausse du coût de la vie, le manque de moyens de l'Education nationale ou la dégradation des services publics.

Initialement né sur les réseaux sociaux, l'appel à manifester ce 17 octobre a été relayé par les syndicats lycéens qui se mobilisent depuis la mi-septembre pour obtenir de meilleures conditions d'apprentissage.

Des syndicats comme la CGT, Solidaires ou la Confédération paysanne se sont également joints au mouvement. "Le mot d'ordre, c'est stop à la vie chère", a déclaré vendredi sur France inter la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet. "Le point commun, c'est de dire qu'il faut que le gouvernement prenne l'argent là où il est, c'est à dire dans les poches des milliardaires, des rentiers, des plus grandes entreprises."

L'entourage du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a estimé à environ 500 le nombre d'actions envisagées, ajoutant que des "débordements" étaient attendus, notamment dans les grandes villes, et que tout blocage des "axes structurants et des équipements majeurs" ne serait pas toléré.

A Paris, la préfecture de police a interdit les manifestations autour des lieux de pouvoir comme l'Elysée et Matignon tout en autorisant deux cortèges qui s'élanceront de la place de la République, vers les places de Clichy et de la Nation.

PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS :

10h30 - Sur X, la préfecture de police déclare que 40 interpellations avaient été réalisées à 09h30 dans l'agglomération parisienne "principalement pour port d'armes ou de protections prohibées".

09h30 - A Paris, une large présence policière est observée autour des Champs-Elysées et l'arc de Triomphe et plusieurs boutiques se sont barricadées en prévision de la journée.

09h00 - A Rennes, un groupe de manifestants tente de bloquer une avenue du nord-ouest de la ville en érigeant des barricades enflammées et une intervention des forces de l'ordre est en cours, déclare sur X la préfecture de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine. Un petit groupe de manifestants est dispersé à Lyon, selon la préfecture citée par BFM TV.