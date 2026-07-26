EN DIRECT-France/incendies-Près de 100.000 hectares brûlés, les évacuations se poursuivent en Gironde

Une superficie de près de 100.000 hectares a été brûlée en France cette année, un "niveau sans précédent", alors que la lutte se poursuit contre les principaux foyers en Gironde et dans les Landes, a déclaré samedi le Premier ministre Sébastien Lecornu.

La préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, Sophie Brocas, a annoncé sur le réseau social X avoir ordonné de nouvelles évacuations de manière préventive ainsi que la fermeture partielle de l'A63.

L'incendie qui s'est déclaré mercredi dans la commune de Saumos en Gironde est à une trentaine de kilomètres de Bordeaux et 57.000 personnes ont été évacuées au cours de la nuit de communes situées aux portes de l'agglomération.

Au total, 167.000 personnes ont été évacuées en Gironde et 30.000 dans les Landes.

"Tant que le feu n'est pas fixé, il n'y aura pas de réintégration", a déclaré le ministre l'Intérieur Laurent Nunez dans une interview à La Tribune Dimanche. "Il faut le stabiliser, le stopper et le traiter."

Dans le Var, où 3.250 hectares sont partis en fumée, les pompiers sont confrontés à des reprises de feu dans les secteurs de Pontevès, où le feu est survenu il y a quatre jours, et Barjols.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

00h54 - Sophie Brocas, la préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, prend un arrêté de fermeture partielle de l'A63.

"Sens Sud-Nord: fermeture entre l'échangeur 17 de Liposthey jusqu'à l'échangeur 24 situé à Cestas. Sens Nord-Sud: fermeture entre la rocade et l'échangeur 23, situé à Marcheprime", précise le message publié sur X.

Le message demande à la population d'éviter impérativement le secteur.

00h00 - Emmanuel Macron remercie l'Union européenne et plusieurs pays européens pour leur aide dans la lutte contre les incendies.

23h33 - La préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, Sophie Brocas, écrit sur le réseau social X ordonner de manière préventive l'évacuation des communes de Marcheprime, Cestas, Mios, ⁠Biganos et ⁠Le Barp.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)