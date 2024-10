En Arabie saoudite, un forum d'investisseurs sur fond de tensions au Moyen-Orient

( AFP / FAYEZ NURELDINE )

Hommes d'affaires et dirigeants d'entreprises du monde entier sont réunis mardi en Arabie saoudite pour un forum d'investisseurs, sur fond de craintes d'un embrasement régional et de doutes persistants quant à la viabilité des ambitieux projets du royaume du Golfe.

Plus de 7.000 personnes sont attendues à Ryad pour la huitième édition de la Future Investment Initiative (FII), dont le patron de TikTok, Shou Zi Chew, et les dirigeants de Citigroup et de Goldman Sachs.

La FII, ou "Davos du désert", a été lancée en 2017 pour servir de vitrine à l'ambitieux programme de réformes Vision 2030 du prince héritier et dirigeant de facto du pays, Mohammed ben Salmane, visant à réduire la dépendance du premier exportateur mondial de pétrole aux combustibles fossiles.

Mardi, cet événement de trois jours s'est ouvert sur une allocution du patron du très riche fonds souverain saoudien, Yasir al-Rumayyan, et sur les ambitions du royaume de se positionner en leader dans l'intelligence artificielle et la transition énergétique.

Mais, pour la deuxième année consécutive, le conflit au Moyen-Orient s'est imposé dans les discussions.

L'an dernier, le forum s'était tenu quelques semaines après l'attaque sanglante du Hamas en Israël ayant déclenché la guerre à Gaza, et les intervenants avaient mis en garde contre les conséquences économiques d'une expansion du conflit.

Un an plus tard, ces inquiétudes se sont concrétisées, alors qu'Israël est en guerre contre le Hezbollah au Liban et échange des tirs de missiles avec l'Iran.

Mohammed al-Jasser, président de la Banque islamique de développement, a déclaré que le Golfe représentait "une lumière dans la région" mais que les guerres en cours freinaient la croissance.

"Le potentiel qui était là, prêt à être exploité, est en train de s'évaporer avec tous ces conflits et ce niveau d'incertitude", a-t-il affirmé lors d'un panel.

Si la plupart des intervenants s'abstiennent de délivrer des messages politiques, l'économiste américain Jeffrey Sachs a lancé un appel sans équivoque à la création d'un Etat palestinien.

"Pourquoi y a-t-il une guerre à Gaza, au Liban, et peut-être bientôt en Iran et ailleurs dans cette région? Parce qu’il n'y a pas d'Etat palestinien", a-t-il estimé. Selon lui, "Israël le bloque, les Etats-Unis le bloquent, et tant qu'il n'existera pas, il n'y aura pas de paix dans la région".

Pour l'organisateur du forum, le publicitaire Richard Attias, la réunion est censée se concentrer sur des investissements d'envergure. "Nous sommes une plateforme indépendante et nous ne voulons pas être, excusez-moi l'expression, pollués par des événements politiques", avait-il déclaré à Ryad mi-octobre.

"Le spectacle doit continuer", a ajouté l'ex-organisateur du Forum de Davos, en Suisse, pour qui cette édition serait sa dernière en tant que PDG de la FII.

- "Sceptiques" -

La FII se tient alors que la monarchie du Golfe cherche à mettre en avant les progrès des projets phares de son programme de réforme, notamment Neom, une mégapole futuriste en construction dans le nord-ouest du pays, devant être dotée notamment d'une station de ski.

Alors que les autorités semblent avoir réduit leurs objectifs en terme de taille et de population pour ce projet, Neom a annoncé dimanche l'ouverture de sa première "vitrine physique": Sindalah, une station balnéaire de luxe sur la mer Rouge.

"Il y avait tellement de scepticisme concernant Neom dans les médias occidentaux que les Saoudiens devaient faire quelque chose pour montrer leur sérieux", explique à l'AFP Jim Krane de l'université Rice au Texas (Etats-Unis).

Le ministre des Finances, Mohammed al-Jadaan, a déclaré en mai que les "chocs", y compris la guerre à Gaza, avaient poussé les responsables de Vision 2030 à "réévaluer" certains de ses aspects.

En décembre, il a indiqué que le calendrier de certains projets majeurs serait repoussé au-delà de 2030 tout en affirmant que d'autres seraient accélérés.

L'Arabie saoudite, premier exportateur de brut au monde, a mené depuis 2022 une série de coupes de production pour soutenir les cours. Sa production s'élève aujourd'hui à environ neuf millions de barils par jour (bpj), bien en deçà de sa capacité déclarée de 12 millions de bpj.

Le mois dernier, le ministère des Finances a dit prévu un déficit budgétaire d'environ 2,3% du Produit intérieur brut (PIB) en 2025 en raison de la hausse des dépenses et la baisse des recettes pétrolières.

Et les engagements supplémentaires de dépenses continuent de s'accumuler pour des événements tels que l'Expo 2030 et la Coupe du Monde de 2034, pour laquelle l'Arabie saoudite est le seul candidat.