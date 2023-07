Émeutes : Paris dénonce les propos d'un commissaire européen qui met en cause la police

"Le maintien de l'ordre ne fait pas partie des prérogatives européennes", a souligné une ministre française.

Laurence Boone à Paris, le 26 octobre 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Il avait pointé du doigt "le comportement d'un certain nombre de policiers". La secrétaire française d'État chargée de l'Europe a répondu jeudi 6 juillet aux propos tenus la veille par le commissaire européen à la Justice sur le maintien de l'ordre en France.

Interrogé mercredi sur la radio La Première ( RTBF ) sur les violences urbaines survenues en France depuis la mort le 27 juin d'un jeune de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier, Didier Reynders a prôné "une réflexion" sur l'organisation du maintien de l'ordre.

"Je suis très étonnée parce le maintien de l'ordre ne fait pas partie des prérogatives européennes", a réagi Laurence Boone sur RFI , estimant qu'il avait eu tort de sortir de son domaine de compétence. Elle a noté que Didier Reynders avait par ailleurs publié mercredi un rapport, "comme il le fait tous les ans, sur l'état de droit dans les pays de l'union". Et, souligne-t-elle, "il note des progrès de la France" , qui a notamment renforcé les effectifs de la justice.

"Petits commentaires"

Face à cette situation "dramatique" qui n'est "pas unique à la France, le temps est à essayer d'apaiser" et "non aux petits commentaires venant de personne qui n'ont pas de compétences pour dire ça", a-t-elle également déclaré.

Elle a indiqué que le gouvernement allait "tirer des conclusions" à partir de ces événements pour sa politique publique mais qu'il fallait analyser la situation "dans le calme " et s'interroger collectivement en Europe, face à un phénomène qui n'est pas spécifique à la France. "En 2011, au Royaume Uni, un an avant les JO, il y avait eu la même chose", a-t-elle dit, soulignant que des événements semblables sont également survenus au Danemark et en Suède.

De plus, elle a insisté sur le fait que l'acte d'une personne ne reflétait pas l'ensemble d'une profession. "La justice fera son travail mais on ne peut pas dire qu'il y a du racisme systémique dans la police" française, a-t-elle dit.

Enfin, elle a souligné que les événements ne décourageaient pas les touristes de venir en France. "Oui, il y a eu une séquence gilets jaunes, une séquence retraite" mais "il n'y a pas de problème sécuritaire en France", a-t-elle assuré.