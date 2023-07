Émeutes : LFI "met de l"huile sur le feu" en appelant à des marches citoyennes, selon le gouvernement

"C'est aux préfets de décider s'ils autorisent ou interdisent ces rassemblements", a noté Olivier Véran.

Olivier Véran à Paris, le 5 juillet 2023. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La France insoumise (LFI) est en train de "mettre de l'huile sur le feu" en appelant samedi, avec 90 autres organisations de gauche, à des "marches citoyennes" pour exprimer "deuil et colère" des quartiers populaires ,a accusé jeudi 6 juillet le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.

"Vous avez un parti, la France insoumise, qui depuis une semaine, n'a de cesse de justifier, bon an mal an, le fait que les gens aient envie de contester, y compris en ayant recours à la violence sociale", a critiqué sur LCI le ministre. "À l'heure où la quasi-totalité de la classe politique se mobilise pour panser nos plaies et penser l'avenir, une partie de la classe politique appelle à manifester, à descendre dans la rue" , a-t-il déploré, ajoutant que "quand nous parlons de mettre de l'huile sur le feu, vous en avez ici la démonstration la plus évidente".

"Plus personne n'est dupe"

"S'il y avait encore des personnes qui étaient dupes dans notre pays sur les intentions politiques de LFI, aujourd'hui plus personne n'est dupe", a-t-il insisté, tout en précisant que "c'est aux préfets de décider s'ils autorisent ou interdisent ces rassemblements" de samedi.

Quelque 90 organisations classées à gauche, appellent à "des marches citoyennes" samedi pour dénoncer les politiques jugées "discriminatoires" contre les quartiers populaires , après la mort de Nahel qui a provoqué une vague d'émeutes dans toute la France. Ces organisations mobilisées "pour le maintien des libertés publiques et individuelles", demandent que le "gouvernement prenne ses responsabilités et apporte des réponses immédiates pour sortir de l'affrontement", selon un communiqué transmis mercredi par Solidaires.

Parmi les signataires du communiqué, figurent LFI, EELV, la CGT, la FSU, Solidaires, Amnesty International France, la LDH, Greenpeace France, des collectifs locaux des Soulèvements de la terre ou encore le Comité Vérité et Justice pour Adama.