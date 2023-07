Émeutes : grande confusion aux urgences de Saint-Denis.

Forcément, les services d'urgences ont été impactés par les émeutes de ces derniers jours, mais pas toujours évident de savoir si les blessés qui affluent sont des victimes des incidents qui ont éclaté depuis plusieurs nuits. Comme nous l'explique le Dr Mathias Wargon, chef du service des urgences de l'hôpital Delafontaine et son Smur (Service mobile d'urgence et de réanimation) à Saint-Denis (93).

Le Point : Quelles conséquences les émeutes ont-elles eues sur votre service à l'hôpital ?

Mathias Wargon : Dans la nuit de jeudi à vendredi, nous avons vécu un envahissement des urgences avec des agressions verbales du personnel. C'était un peu tendu parce que 25 à 30 émeutiers sont arrivés au même moment. Mais, les autres nuits, cela s'est plutôt bien passé. On a sécurisé l'hôpital, notamment l'entrée des urgences qui donne directement sur la rue. On a encore reçu quelques émeutiers. Il y a eu aussi un incendie cette nuit dans un parking à Saint-Denis où un pompier est mort. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé et s'il y a un lien avec les émeutes [aucun lien n'a été fait entre les émeutes et la mort de ce jeune soldat du feu, NDLR]. Nous avons reçu des personnes qui habitaient au-dessus avec des suspicions d'intoxication au gaz carbonique.

Que s'est-il passé exactement dans la nuit de jeudi à

