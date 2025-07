Emerson Royal rentre au pays

Après le Betis et Tottenham, Emerson Royal évoluait à l’AC Milan depuis un an. Mais l’Europe, c’est fini pour le moment : à 26 ans, et après une moitié de saison passée à l’infirmerie, l’international brésilien (dix sélections, la dernière en novembre 2023) rentre au bercail et signe à Flamengo .

Une cote en baisse

Acheté 25 millions par les Spurs en 2021, revendu pour 15 aux Rossoneri en 2024, le fragile latéral droit est cédé pour « seulement » 9 briques au club de Rio de Janeiro. L’ancien joueur du Barça (qui l’avait acheté à ses vingt ans, mais où il n’a disputé que trois bouts de match) retrouvera sur place…

JB pour SOFOOT.com