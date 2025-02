Elon Musk propose près de 100 milliards de dollars pour prendre le contrôle d’OpenAI

La guerre entre les deux anciens amis devient nucléaire. Après un premier round devant les tribunaux, Elon Musk et un consortium d'investisseurs ont annoncé lundi avoir offert 97,4 milliards de dollars pour racheter l'entité à but non lucratif qui contrôle OpenAI, l'entreprise à qui l'on doit ChatGPT. Une proposition aussitôt rejetée par le directeur de la société, Sam Altman.

« OpenAI doit redevenir la puissance open source, tournée vers la sécurité, qu'il était autrefois », dit Elon Musk dans un communiqué diffusé par son avocat Marc Toberoff. « Nous allons faire en sorte que ça se produise. »

« Non merci, mais nous pourrions acheter Twitter pour 9,74 milliards de dollars si tu veux », a répondu Altman sur X.

Musk a cofondé OpenAI avec Altman en 2015 en tant qu'organisation à but non lucratif, mais il est parti trois ans plus tard, avant que l'entreprise décolle. Il a fondé la start-up concurrente xAI en 2023. Entre-temps, OpenAI, qui avait un cruel besoin de capitaux, est devenue une entité à but lucratif limité, et veut poursuivre sa mue vers le profit pour se développer, avec des investissements astronomiques nécessaires dans des centres de données. En janvier, Donald Trump a annoncé le Project Stargate, un plan d'investissements massifs dans l'IA d'OpenAI, Oracle et SoftBank, qui pourrait atteindre 500 milliards de dollars en quatre ans. « Ils n'ont pas