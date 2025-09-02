Electrolux Professional réduit ses coûts, 350 emplois concernés dont 40 en France

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

L'équipementier suédois pour l'hôtellerie-restauration et la blanchisserie professionnelle Electrolux Professional, distinct du groupe d'électroménager Electrolux, va réduire ses coûts pour "préserver sa compétitivité future", affectant 350 emplois, dont 40 en France, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

"Afin de préserver sa compétitivité future et d'améliorer sa rentabilité", le groupe va mettre en oeuvre des mesures de réduction de coûts qui devraient générer 175 millions de couronnes d'économies (16 millions d'euros) à partir de 2027, a-t-il souligné.

Quelque 350 emplois vont être supprimés, mais le bilan net sera de 200 suppressions de postes en raison de la création de nouveaux postes.

Electrolux Professional prévoit, pour renforcer la compétitivité de son activité café, de transférer la production de Carros (Alpes-Maritimes), en France, vers celle d'Aubusson (Creuse), ce qui va concerner environ 40 employés.

Interrogé par l'AFP sur une éventuelle fermeture de l'usine de Carros, le porte-parole du groupe, Jacob Broberg, a dit que cela "est en train d'être évalué, avec toutes les parties prenantes, comme les syndicats, pour déterminer si cela doit être fait".

"La compétitivité n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être", car le secteur du café a été sous forte pression, a-t-il ajouté.

Le groupe envisage également de délocaliser sa production d'équipements de cuisson de son usine de Sursee en Suisse vers celle de Pordenone en Italie, ce qui affecterait 50 emplois.

Electrolux Professional, qui emploie 4.300 personnes dans le monde, est distinct du groupe d'électroménager Electrolux dont il s'est séparé en 2020.