Electrolux: les efforts sur les coûts dopent le bénéfice au 3T, les ventes reculent

Le groupe suédois d'électroménager Electrolux a nettement redressé ses comptes au troisième trimestre, avec un bénéfice net de 192 millions de couronnes (18 millions d'euros), grâce à des efforts sur ses coûts et en dépit d'un recul de 3% de son chiffre d'affaires.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

L'an passé, le groupe avait perdu nette de 235 millions de couronnes au troisième trimestre.

"Le résultat d'exploitation s'est amélioré, avec une nette progression en Amérique du Nord. Malgré un environnement tarifaire difficile, nous avons réussi au troisième trimestre à compenser la majeure partie des hausses de coûts liées aux droits de douane américains", a déclaré le directeur général du groupe, Yannick Fierling, cité dans un communiqué.

Le bénéfice d'exploitation a été multiplié par 2,5 à 890 millions de couronnes, principalement grâce aux progrès dans l'ingénierie produit et à la rationalisation des achats, a-t-il précisé.

Le titre bondissait de 16% à 66 couronnes peu avant 10H00, les investisseurs saluant cette amélioration des comptes.

Le chiffre d'affaires a reculé de 3% à 32,3 milliards de couronnes (3 milliards d'euros), les volumes ayant progressé en Amérique du nord tandis que l'Europe a souffert (-5%) en raison de pression sur les prix et en dépit d'une hausse du nombre d'unités vendues.