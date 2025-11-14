 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Électricité : l'Allemagne fixe un tarif réduit pour l’industrie
information fournie par Boursorama avec Media Services 14/11/2025 à 14:52

Des volutes de vapeur s'échappent de la centrale électrique au gaz d'Hamborn et de la cokerie situées près du haut fourneau Schwelgern, sur le site du groupe industriel allemand ThyssenKrupp à Duisbourg (ouest de l'Allemagne), le 14 octobre 2024. ( AFP / INA FASSBENDER )

Des volutes de vapeur s'échappent de la centrale électrique au gaz d'Hamborn et de la cokerie situées près du haut fourneau Schwelgern, sur le site du groupe industriel allemand ThyssenKrupp à Duisbourg (ouest de l'Allemagne), le 14 octobre 2024. ( AFP / INA FASSBENDER )

Pendant trois ans, Berlin bénéficiera d’un tarif préférentiel de l’électricité d’environ cinq centimes d’euros par kilowattheure, annonce le chancelier Friedrich Merz.

De 2026 à 2028, l'industrie allemande va bénéficier d'un tarif réduit attendu à "environ cinq centimes d'euro par kilowattheure" du prix de l'électricité, a annoncé le chancellier allemand lors d'un point presse, à l'issue de la réunion du comité de coalition.

Pour soutenir la compétitivité des entreprises fortement consommatrices d'énergie, de la chimie à l'acier en passant par l'automobile, la coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates s'est donné comme priorité de réduire le prix de l'électricité en Allemagne, qui a fortement augmenté dans la foulée de la guerre en Ukraine et reste jusqu'à trois fois plus élevé qu'en Chine ou aux Etats-Unis .

Le ministre des Finances Lars Klingbeil a évalué le coût de cette mesure à "entre 3 et 5 milliards" d'euros , qui seront financés par le fonds spécial "Climat et Transformation".

L'Allemagne vise la neutralité carbone en 2045

Si Berlin a "besoin d'un feu vert définitif" de Bruxelles, il estime que "tous les signaux sont au vert" pour pouvoir " mettre en œuvre cette mesure dès le 1er janvier 2026 ".

La coalition s'est également entendue sur une "stratégie pour les centrales électriques" comprenant la construction de centrales au gaz, afin que "les besoins en électricité en Allemagne soient couverts même lorsque le vent et le soleil ne sont pas disponibles", a annoncé Friedrich Merz.

Ces centrales électriques au gaz seront "conçues de manière à pouvoir utiliser de l'hydrogène et à être conformes aux objectifs de décarbonation d'ici 2045 au plus tard", a-t-il précisé.

Les nouvelles installations, dont l a capacité globale doit atteindre de 8 à 10 gigawatts, feront l'objet d'un appel d'offres dès 2026, pour une mise en service espérée "d'ici 2031" , a ajouté le chancelier.

Là aussi, l'accord de l'UE est nécessaire mais le gouvernement allemand espère "conclure rapidement les discussions", a-t-il dit.

3 commentaires

  • 15:05

    Pour lui l'Europe est un paillasson.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Le fonds RedBird renonce à acheter le quotidien britannique The Telegraph
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.11.2025 15:01 

    Le fonds américain RedBird a annoncé vendredi renoncer à acquérir le quotidien britannique The Telegraph pour 500 millions de livres (565 millions d'euros), replongeant la prestigieuse publication conservatrice dans l'incertitude. "RedBird a retiré aujourd'hui ... Lire la suite

  • La lumière des explosions est visible à Kiev au cours d'une attaque de missiles et de drones sur la capitale, le 14 novembre 2025 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    Ukraine : six morts à Kiev dans une attaque russe d'ampleur sur des quartiers résidentiels
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:55 

    Une attaque russe massive a ciblé des quartiers résidentiels dans toute la ville de Kiev pendant la nuit, faisant au moins six morts dans un même immeuble, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes, tandis que Moscou a dit avoir détruit plus de 200 drones ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.11.2025 14:42 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, précisions sur Google, Merck, Cidara et Walmart) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,61% pour le ... Lire la suite

  • Louis Schweitzer, à Paris le 9 novembre 2018. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, l'homme qui a transformé Renault, est décédé
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:35 

    Patron emblématique du constructeur automobile Renault pendant 13 ans, mais aussi ex-directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon et haut fonctionnaire éclectique, Louis Schweitzer est décédé jeudi 6 novembre à 83 ans, après avoir durablement transformé la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank