Électricité, gaz, charbon : la demande mondiale d’énergie a battu des records en 2024

Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale d'énergie a augmenté de 2,2 % en 2024, soit un rythme nettement supérieur à celui de + 1,3 % observé entre 2013 et 2023. L'année dernière, les pays émergents et en développement ont représenté plus de 80 % de l'augmentation de la demande mondiale, tandis que, après plusieurs années de baisse, les économies avancées ont renoué avec une hausse de près de 1 %.

L'accélération de 2024 a été tirée par le secteur de l'électricité, dont la consommation mondiale a augmenté de 4,3 % et a été alimentée par une utilisation accrue des climatiseurs en raison de températures élevées ainsi que par l'électrification des transports et le développement des centres de données et de l'intelligence artificielle.

Le gaz naturel a connu la plus forte augmentation de la demande parmi les combustibles fossiles en 2024 (+ 2,7 %), tandis que celle de pétrole a eu une hausse plus modérée, de 0,8 %. Après avoir culminé à 46 % il y a cinquante ans, la part du pétrole dans la demande mondiale d'énergie est tombée, pour la première fois, sous la barre des 30 %. L'essor des voitures électriques a contribué à la baisse de la demande de pétrole pour le transport routier et compensé en partie la hausse de sa consommation pour le transport aérien et la pétrochimie.

La demande mondiale de charbon a,