Electricité, eau et chauffage coupés à Kyiv pour réparer le réseau

(Ajoute précisions, témoignage, photo/TV disponibles)

Le réseau électrique de Kyiv, sérieusement endommagé par une campagne hivernale de bombardements russes, a été coupé samedi à la demande de l'opérateur du réseau pour faire des réparations, a déclaré la municipalité, alors que la capitale ukrainienne est confrontée à un froid intense.

Les systèmes de distribution d'eau et le chauffage de la ville, ainsi que les transports publics électrifiés, ont également cessé de fonctionner en raison de la coupure d'électricité, a indiqué l'administration de la ville sur Telegram.

La mesure a été prise à la demande du gestionnaire public du réseau électrique Ukrenergo, a déclaré la municipalité à la mi-journée, précisant que des réparations étaient en cours.

Une heure plus tard, Ukrenergo a annoncé que ses ingénieurs avaient pu parer au plus pressé et que l'électricité avait pu être rétablie dans certains quartiers de la capitale.

La Première ministre Ioulia Svyrydenko a déclaré que le système de chauffage serait progressivement rétabli dans la journée.

Galina Tourchine, une retraitée de 71 ans habitant sur la rive est du Dniepr, dans un quartier durement touché de la capitale ukrainienne, tentait samedi de tenir bon dans son appartement glacial.

Elle a recouvert de plastique une des fenêtres de son logement, soufflée par l'explosion d'un drone qui a frappé une partie de son immeuble durant la dernière vague d'attaques nocturnes.

Elle n'a pas préparé à manger depuis deux jours, se nourrissant de tout ce qu'elle pouvait trouver dans sa cuisine avant la coupure générale.

La moitié des immeubles de Kyiv étaient déjà privés de chauffage vendredi après la dernière attaque nocturne russe en date, alors que les températures sont descendues en dessous de -10°C. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a conseillé aux habitants de la capitale qui le pouvaient de quitter la ville temporairement pour s'abriter dans un endroit chauffé.

Mais la retraitée, qui possède une petite maison de campagne dans une autre région, a déclaré qu'il lui faudrait au moins trois jours pour la chauffer au bois.

"La voisine m'a écrit. Elle m'a dit qu'il faisait moins 17°C la nuit dernière", explique-t-elle.

(Rédigé par Max Hunder à Londres, avec Vladyslav Smilianets à Kyiv, version française Tangi Salaün et Jean-Stéphane Brosse)