Electricité : 47 réacteurs nucléaires désormais disponibles en France, soit cinq de plus qu'en janvier 2023

La centrale nucléaire du Blayais, à Braud-et-Saint-Louis, le 22 octobre 2023. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

La France dispose désormais du nombre de réacteurs "le plus haut depuis l'hiver 2022 et le début de la crise de la corrosion sous contrainte" commencée fin 2021, selon RTE.

Le nombre de réacteurs nucléaires disponibles s'élève désormais à 47, soit cinq de plus qu'en janvier 2023. Dans la nuit de mardi 9 à mercredi 10 janvier, un réacteur nucléaire supplémentaire a été couplé au réseau de RTE, selon le gestionnaire des lignes à haute tension RTE.

Cette opération, qui était prévue et n'est pas la conséquence de l'épisode de froid qui touche la France et ses voisins, selon RTE, doit permettre à la France de disposer du nombre de réacteurs "le plus haut depuis l'hiver 2022 et le début de la crise de la corrosion sous contrainte" commencée fin 2021, qui avait mis à l'arrêt de très nombreux réacteurs parmi les 56 que compte le parc nucléaire français. Cette crise, conjuguée avec la guerre en Ukraine, avait fait planer un risque de coupures d'électricité dans le pays lors de l'hiver 2022/2023.

Le parc nucléaire dispose désormais d'une puissance "de plus de 50 GW", soit plus de 80% de la puissance installée, a précisé RTE. Cette disponibilité du parc est "conforme aux prévisions présentées par RTE en novembre 2023 dans ses perspectives hivernales", souligne la filiale d'EDF dans un communiqué. A midi et 19h ce mercredi, "la consommation d'électricité en France devrait s'élever respectivement à hauteur de 83 GW et 84 GW, selon RTE, des niveaux "en retrait par rapport à la période de référence 2014-2019, au mois de janvier, y compris en période de froid".

La centrale à charbon de Saint-Avold (Moselle) a recommencé à produire de l'électricité mardi

En dépit de la hausse des consommations par rapport aux dernières semaines, la journée est classée EcoWatt vert, sans alerte particulière pour la sécurité d'approvisionnement, a précisé RTE. Le niveau de consommation de ce début d'année "s'inscrit dans la continuité des baisses structurelles engagées depuis l'hiver 2022-2023, avec -7,5% de consommation d'électricité nationale au 31 décembre 2023" comparé à la moyenne des années pré-pandémiques 2014-2019, précise RTE. Derrière le nucléaire, les centrales hydrauliques devraient constituer la deuxième source de production d'électricité ce mercredi.

Selon les prévisions des acteurs de marché, "la France devrait importer environ 5 GW d'électricité à 12h et plus de 3 GW ce soir à 19h", une situation "normale en période hivernale", selon RTE, qui estime que sur la journée, la France devrait être "à l'équilibre, voire légèrement exportatrice".

Mardi, pour répondre à la vague de froid, la centrale à charbon de Saint-Avold (Moselle), exploitée par GazelEnergie, a recommencé à produire de l'électricité, pour la première fois depuis un an, selon sa direction.