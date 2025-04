Elections syndicales: CFDT, CGT et FO trio de tête inchangé mais en léger recul (ministère)

La CFDT garde la première place au classement des syndicats du privé, suivie par la CGT et FO, mais tous les trois présentent des chiffres en baisse contrairement aux plus petites organisations qui progressent, selon des chiffres publiés mardi par la Direction générale du Travail.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La CFDT, qui avait ravi en mars 2017 la place de premier syndicat du privé, a obtenu 26,58% selon ces chiffres (contre 26,77% en 2021), devant la CGT qui se classe en deuxième avec 22,21% (contre 22,96% précédemment). Force ouvrière, troisième, obtient elle 14,91% (contre 15,24% en 2021).

La CFE-CGC (12,95% contre 11,90% en 2021) et la CFTC (9,58% contre 9,50%), respectivement quatrième et cinquième, ont elles progressé.

Depuis la réforme de la représentativité syndicale en 2008, cette audience est calculée tous les quatre ans en additionnant les suffrages recueillis par les syndicats lors des élections professionnelles (CSE) organisées dans les entreprises d'au moins 11 salariés, lors des élections aux chambres départementales d'agriculture et dans les très petites entreprises (TPE).

Les syndicats représentatifs, recueillant plus de 8% des suffrages, peuvent négocier des accords, désigner des conseillers aux prud'hommes, percevoir des subventions.

L'enjeu est essentiel pour les organisations syndicales, particulièrement pour les trois premières (CFDT, CGT et FO) avant leurs congrès respectifs prévus en 2026.

Le résultat de cette séquence électorale était aussi important pour les plus petits syndicats comme Solidaires et l'Unsa, qui jouissaient de scores élevés dans certains secteurs (aides à domicile et petite enfance, respectivement), et espéraient encore devenir représentatifs.

Las, la marche reste encore un peu haute. L'Unsa obtient ainsi 6,45% (contre 5,98% en 2021, +0,47%) et Solidaires décroche 3,75% des suffrages (contre 3,66%, + 0,09%).

Il reste que peu de salariés ont participé aux différents scrutins, qui se sont pourtant tenus après une séquence favorable aux syndicats, celle de la mobilisation contre la réforme des retraites en 2023 qui a suscité d'importantes mobilisations dans tout le pays.

La mobilisation s'était traduite par une forte hausse des adhésions dans chaque organisation syndicale, mais celle-ci n'a pas entraîné d'engouement particulier pour la représentation syndicale.