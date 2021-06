Élections régionales et départementales : mode d'emploi

Les dimanches 20 et 27 juin prochains se dérouleront dans toute la France deux élections simultanées. Les régionales visent à renouveler les 1 758 conseillers des 12 régions métropolitaines (ainsi que la Guadeloupe et La Réunion) élues en 2015-2016 et les départementales, les 4 058 conseillers de 96 départements, sauf la Martinique, la Guyane, la Corse, Paris et la métropole de Lyon. Les règles de qualifications sont différentes selon les scrutins.

Qui ?

Comme pour toute élection, chaque personne française majeure est invitée à aller voter aux élections régionales et départementales, sous le couvert d'être inscrite sur les listes électorales, lesquelles sont closes pour ce scrutin depuis le 14 mai 2021.

Le vote par procuration est possible pour ces élections. La procédure en a d'ailleurs été facilitée cette année en raison de la crise sanitaire. La demande peut être remplie directement sur le site du gouvernement. À la suite de cela, la personne concernée doit simplement se rendre au commissariat ou à la gendarmerie pour valider son identité. La mairie informe ensuite par courriel de la validation de cette procuration.

Où ?

Les électeurs sont affectés à un bureau de vote selon leur adresse de domicile. Si vous n'avez pas changé d'adresse, votre bureau de vote est le même que pour les élections précédentes. Le vote pour ces deux élections simultanées s'effectue au même moment, dans

