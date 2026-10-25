Election présidentielle en Bulgarie dans un contexte d'attaques en mer Noire

Les Bulgares sont appelés aux urnes dimanche pour une élection présidentielle qui intervient alors que la guerre en Ukraine s'étend au large de la côte bulgare en mer Noire.

Les sondages placent la présidente sortante Iliana Iotova, 61 ans, et l'ancien Premier ministre par intérim Andreï Giourov, 50 ans, en tête alors que 27 candidats s'opposent.

Bien que la fonction présidentielle soit essentiellement honorifique en Bulgarie, le scrutin de dimanche revêt une importance accrue après une série d'attaques de drones contre des navires marchands en mer Noire, au large de la côte bulgare.

Ces attaques, qui ont suscité une condamnation internationale et des inquiétudes quant à une extension de la guerre en Ukraine, ont poussé le gouvernement à solliciter l'aide de ses alliés pour renforcer la sécurité maritime.

La Bulgarie s'est abstenue d'accuser directement Moscou d'être à l'origine de ces attaques, mais le Premier ministre Roumen Radev a déclaré que leurs conséquences "profitaient à la Fédération de Russie".

Les deux principaux candidats à l'élection présidentielle ont condamné ces attaques, mais leurs positions divergent quant à la guerre dans son ensemble.

Andreï Giourov bénéficie du soutien des partis réformistes pro-occidentaux et exprime depuis longtemps son soutien à l'Ukraine. Il a signé un accord de coopération en matière de sécurité avec Kyiv lorsqu'il occupait le poste de Premier ministre par intérim cette année.

Iliana Iotova, ancienne vice-présidente, est devenue présidente par intérim en janvier après la démission de Roumen Radev, qui s'était déclaré candidat aux élections législatives, un scrutin qu'il a remporté grâce à un programme considéré par de nombreux analystes politiques comme favorable au Kremlin.

Si Iliana Iotova remportait l'élection, elle deviendrait la première femme élue à la présidence en Bulgarie.

Les bureaux de vote ouvriront à 07h00 (05h00 GMT) et fermeront à 20h00.

(Alex Lefkowitz; version française Camille Raynaud)