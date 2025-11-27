Eiffage va transformer un parking poids lourds en centrale solaire près de Toulouse
Aux termes du projet, qui sera basé à Montbartier, le groupe de construction et de concessions couvrira les 224 places sécurisées d'installations composant l'aire de stationnement d'équipements photovoltaïques qui produiront une électricité devant être intégralement revendue à Enedis, la filiale d'EDF en charge du réseau français de distribution d'électricité.
Raccordée au réseau dès l'été prochain, la centrale affichera une puissance de 4,8 MWc (mégawatt-crête) permettant d'alimenter 1 700 foyers.
Dans un communiqué, Eiffage précise que ce chantier sera mené à 100% par ses filiales, dont l'entité Routasun créée en 2023, qui sera chargée de piloter le volet investissement à hauteur de 5,7 millions d'euros.
Sun'R, qui appartient à Eiffage Concessions, assurera de son côté le pilotage de la réalisation de la centrale en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage, tandis qu'Eiffage Energie Systèmes - Energies Renouvelables Aquitaine s'occupera de sa conception et de sa construction.
Enfin, APRR - la filiale d'autoroute du groupe - mettra le terrain à disposition et gérera l'exploitation du parking via la société Park+.
