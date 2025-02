EDF: le mandat d'administrateur de Luc Rémont arrive à échéance "cet été"

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le mandat d'administrateur de Luc Rémont au sein du conseil d'administration d'EDF arrive à échéance "cet été" a confirmé vendredi le PDG du groupe à la presse, en marge de la communication des résultats annuels de l'électricien public.

"J'ai un mandat d'administrateur qui vient à échéance effectivement dès cet été" a indiqué M. Rémont en réponse à une question sur le sujet, une information largement ignorée du public jusqu'à présent, relevée vendredi matin par le quotidien Les Echos.

M. Rémont qui a pris ses fonctions à la tête d'EDF en novembre 2022 n'a en effet pas entamé un mandat de quatre ans à la suite de son prédécesseur Jean-Bernard Levy, puisqu'il a été coopté à l'époque par le conseil d'administration sur le poste occupé par un administrateur démissionnaire François Delattre "pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier", souligne le quotidien.

"Je continue de diriger l'entreprise, c'est le conseil d'administration et ensuite l'assemblée générale qui décideront des renouvellements des mandats d'administrateurs comme elle le fait régulièrement" a indiqué M. Rémont.

Cet ancien haut responsable de Schneider Electric a entrepris de trouver les moyens de financer le plan de développement massif du nouveau nucléaire prévu par l'Etat qui chapeaute désormais à 100% le groupe.

Alors qu'il a trouvé EDF dans une situation financière et industrielle critique, le patron d'EDF est en négociations intenses avec l'Etat sur le coût total et le partage du financement de six futurs réacteurs nucléaires EPR2.

Le choix de renouveler ou non le mandat de Luc Rémont revient au président de la république, souligne Les Echos.