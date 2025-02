EDF déprécie son projet d'éolien en mer aux Etats-Unis, Atlantic Shores, de 900 millions d'euros

( AFP / DENIS CHARLET )

EDF a passé une dépréciation pour 900 millions d'euros sur le projet éolien en mer Atlantic Shores, aux Etats-Unis, auquel participait le groupe français au sein d'une co-entreprise avec Shell, a-t-il indiqué vendredi, après l'annonce d'un gel des permis d'exploitation par Donald Trump.

Le 26 janvier, le président des Etats-Unis a accusé les éoliennes de tous les maux ("laides", "bousillent le paysage", "tuent les baleines" etc.) et signé des décrets entravant l'activité du secteur. Parmi les mesures annoncées, un gel des permis d'exploitation et des prêts fédéraux pour tout projet d'éolien en mer ou sur terre dans le pays.

En février 2022, la co-entreprise Atlantic Shores Offshore Wind Bight, créée par le néerlandais Shell et le français EDF, avait été retenue lors d'enchères, avec d'autres groupes, pour exploiter des zones au large des côtes du New Jersey et de New York, et y installer des turbines.

Ces zones représentent près de 2.000 kilomètres carrés, au sein d'un triangle appelé New York Bight, ce qui en faisait la plus grande superficie jamais proposée en une seule fois aux Etats-Unis. L'éolien en mer était promue par l'administration Biden.

Le secteur de l'éolien aux Etats-Unis n'est pas aussi développé qu'en Europe: il comptait en 2023 pour environ 10% de la production totale d'électricité du pays. C'est toutefois plus du double que pour le solaire, et loin d'être négligeable.