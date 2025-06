EDF : Bernard Fontana veut économiser un milliard d'euros d'ici 2030 sur les charges de l'entreprise

Chez Framatome, Bernard Fontana avait gelé les salaires pendant 3 ans, "raboté sur l'immobilier" et réduit les fonctions support.

Bernard Fontana à Päris, le 30 avril 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Réduire d'un milliard d'euros les charges opérationnelles d'EDF d'ici 2030. C'est l'objectif affiché le nouveau PDG de l'électrien, selon des sources concordantes, confirmant jeudi 5 juin une information des Échos .

Bernard Fontana a annoncé mi-mai au "Top 300" des cadres de l'entreprise un plan de "30% de réduction des charges opérationnelles" annuelles de l'entreprise, soit "un milliard sur trois milliards" actuellement, "d'ici 2030", ont indiqué à l' AFP une source syndicale et un cadre dirigeant de l'entreprise. Contactée par l' AFP , la direction d'EDF a indiqué ne pas souhaiter commenter ces informations.

"On sait ce qui a été fait chez Framatome (filiale d'EDF dirigée depuis 2015 par Bernard Fontana), donc on imagine que ce sera sur les mêmes champs, mais à ce stade on n'a pas plus de visibilité sur les postes d'économies", a indiqué la source syndicale.

Chez le chaudiériste nucléaire, Bernard Fontana "a réduit de façon assez importante les fonctions support" (informatique, administratif) et a également "raboté sur l'immobilier" , a indiqué cette source.

Bernard Fontana y a également gelé pendant trois ans les salaires , rappelle un cadre dirigeant d'EDF qui a mis en garde, rappelant que le conxte social n'était pas le même chez EDF où le climat "peut s'enflammer très vite avec des baisses de production immédiates" alors que Framatome compte "essentiellement des ingénieurs".

Les syndicats mettent en garde sur les salaires

"Nous considérons que toute tentative de limiter les augmentations salariales constituerait une ligne rouge inacceptable", a indiqué la CFE-Energie, premier syndicat d'EDF, lors d'un Comité social et économique central (CSEC), quelques jours après la nomination de Bernard Fontana.

En une décennie chez Framatome, à compter de l'arrivée de Bernard Fontana, les "coûts corporate" de l'entreprise ont été divisés par près de trois par rapport à leur niveau de départ, de 468 à 168 millions d'euros, selon un tableau qu'a pu consulter l' AFP qui ne précisait pas ce que recouvrait cette catégorie.

Ce type d'annonce d'économies, c'est "un peu malvenu, quinze jours après le début de la mandature, alors qu'on doit parler de stratégie globale de l'entreprise", a estimé Gwenaël Plagne, secrétaire du CSEC d'EDF (CGT), qui n'a pas été informé officiellement de ce plan mais compte bien "poser des questions" au nouveau PDG, lors d'un CSEC central, le 18 juin prochain. "Si c'est les salariés qui doivent se serrer la ceinture pour signer des contrats, ce n'est pas nécessairement (...) ce que l'on souhaite pour les années à venir", a-t-il prévenu, alors qu'EDF bataille depuis des mois pour signer des contrats de long terme avec des industriels électro-intensifs.

Lors de ses auditions devant le Parlement, préalable obligatoire à sa nomination, Bernard Fontana avait indiqué vouloir "identifier rapidement les marges de manœuvre possibles pour conclure des contrats" avec ces industriels, sans préciser lesquelles.

"La vraie question est sur le nouveau nucléaire" , a jugé un cadre dirigeant d'EDF, pour qui, sur le parc existant, "on peut faire des économies, mais il y aura toujours de la maintenance, des programmes extrêmement importants pour prolonger la durée de vie du parc".