Ecoles parisiennes: trois hommes, dont deux animateurs, interpellés pour agressions sexuelles sur douze enfants

Trois hommes, dont deux animateurs, ont été interpellés pour des faits d'agressions sexuelles commis sur 12 enfants, âgés de 3 à 9 ans, dans trois écoles parisiennes. ( AFP / Bertrand GUAY )

Trois hommes, dont deux animateurs, ont été interpellés pour des faits d'agressions sexuelles commis sur 12 enfants, âgés de 3 à 9 ans, dans trois écoles parisiennes, a appris vendredi l'AFP de source proche du dossier.

Ces hommes ont été interpellés et présentés à la justice lors des deux dernières semaines, a-t-on précisé de même source.

Les faits concernent une école du XVe arrondissement de Paris, Vigée Lebrun, avec neuf victimes de 6 à 9 ans agressées par un animateur, une école maternelle du XXe arrondissement, Grands Champs, avec deux enfants de 3 ans et 4 ans agressés par le mari d'une institutrice, et une école du Xe arrondissement où une petite fille de 5 ans a été agressée par un animateur.

Dans ce même établissement du Xe arrondissement, l'école Aqueduc, un professeur a également été interpellé et placé en garde à vue pour des agressions sexuelles sur 6 enfants de 3 ans et 4 ans mais n'a pas été déféré, a indiqué la source.

Ces trois enquêtes ont été confiées à la section intrafamiliale de Brigade de protection des mineurs (BPM) de la police judiciaire de Paris.

A Paris, la bataille municipale est rattrapée par le scandale des violences sexuelles dans le périscolaire. La droite accuse la majorité sortante d'inaction. Après l'annonce d'un plan de lutte contre les violences sexuelles à la mi-novembre, la Ville assure que les suspensions d'agents mis en cause sont désormais "immédiates".