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Ecoles parisiennes: trois hommes, dont deux animateurs, interpellés pour agressions sexuelles sur douze enfants
information fournie par AFP 20/03/2026 à 21:24

Trois hommes, dont deux animateurs, ont été interpellés pour des faits d'agressions sexuelles commis sur 12 enfants, âgés de 3 à 9 ans, dans trois écoles parisiennes. ( AFP / Bertrand GUAY )

Trois hommes, dont deux animateurs, ont été interpellés pour des faits d'agressions sexuelles commis sur 12 enfants, âgés de 3 à 9 ans, dans trois écoles parisiennes. ( AFP / Bertrand GUAY )

Trois hommes, dont deux animateurs, ont été interpellés pour des faits d'agressions sexuelles commis sur 12 enfants, âgés de 3 à 9 ans, dans trois écoles parisiennes, a appris vendredi l'AFP de source proche du dossier.

Ces hommes ont été interpellés et présentés à la justice lors des deux dernières semaines, a-t-on précisé de même source.

Les faits concernent une école du XVe arrondissement de Paris, Vigée Lebrun, avec neuf victimes de 6 à 9 ans agressées par un animateur, une école maternelle du XXe arrondissement, Grands Champs, avec deux enfants de 3 ans et 4 ans agressés par le mari d'une institutrice, et une école du Xe arrondissement où une petite fille de 5 ans a été agressée par un animateur.

Dans ce même établissement du Xe arrondissement, l'école Aqueduc, un professeur a également été interpellé et placé en garde à vue pour des agressions sexuelles sur 6 enfants de 3 ans et 4 ans mais n'a pas été déféré, a indiqué la source.

Ces trois enquêtes ont été confiées à la section intrafamiliale de Brigade de protection des mineurs (BPM) de la police judiciaire de Paris.

A Paris, la bataille municipale est rattrapée par le scandale des violences sexuelles dans le périscolaire. La droite accuse la majorité sortante d'inaction. Après l'annonce d'un plan de lutte contre les violences sexuelles à la mi-novembre, la Ville assure que les suspensions d'agents mis en cause sont désormais "immédiates".

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