Échecs-La FIDE réintègre les équipes de Russie et de Biélorussie dans les compétitions officielles

par Julien Pretot

La Fédération internationale des échecs (FIDE) a voté en faveur du retour des équipes de Russie et de Biélorussie dans les compétitions officielles et a rétabli les droits des jeunes joueurs des deux pays, tout en reportant sa décision finale sur l'utilisation des drapeaux et des hymnes nationaux dans les compétitions d'équipes adultes.

L'assemblée générale de la FIDE, réunie en ligne dimanche soir, a adopté deux résolutions distinctes - l'une proposée par la Fédération russe des échecs et l'autre par le Conseil de la FIDE - faisant toutes deux référence aux recommandations du Comité international olympique (CIO) sur l'accès au sport et la neutralité politique.

La résolution présentée par la Fédération de Russie, qui demandait la restauration immédiate des symboles nationaux, a été approuvée par 61 voix pour, 51 contre et 14 abstentions. Une résolution distincte proposée par le Conseil de la FIDE a été adoptée par une marge plus importante de 69 voix contre 40, avec 15 abstentions.

En conséquence, le Conseil de la FIDE a déclaré qu'il mettrait immédiatement en œuvre les domaines faisant l'objet d'un consensus entre les deux textes, conformément aux orientations du CIO.

Les équipes de Russie et de Biélorussie sont donc désormais admises aux tournois officiels de la FIDE, les restrictions concernant l'organisation d'événements en Biélorussie ont été levées et l'utilisation complète des symboles nationaux sera autorisée dans les compétitions de jeunes.

La principale question non résolue concerne les compétitions par équipes pour adultes où les équipes doivent actuellement concourir sous bannière neutre.

La FIDE a déclaré que le Conseil consulterait le CIO avant de prendre une décision finale sur l'utilisation des symboles nationaux dans les épreuves par équipes pour adultes.

"Le Conseil prendra une décision finale sur l'utilisation des drapeaux et des hymnes dans les épreuves par équipes adultes à la suite de ces consultations afin d'assurer l'alignement avec les normes sportives internationales et le CIO", a déclaré la FIDE dans un communiqué.

Les athlètes russes et biélorusses ont été exclus ou soumis à des restrictions dans de nombreux sports internationaux à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, et le CIO a récemment publié des directives actualisées sur la participation des athlètes de ces deux pays, en particulier pour les jeunes.

(Reportage de Julien Pretot, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)