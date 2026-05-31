Ebola-Plus de 250 cas confirmés en RDC et en Ouganda

Le nombre de cas confirmés d'Ebola s'élevait à 263 en République démocratique du Congo et en Ouganda à la date du 30 mai, a déclaré Jean Kaseya, directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Plus de 1.100 cas suspects font actuellement l'objet d'investigations et 43 décès ont été confirmés à ce stade en lien avec la souche rare Bundibugyo du virus Ebola, a précisé Jean Kaseya dans le Financial Times.

Il y estime que les systèmes nationaux de gestion des incidents doivent être activés rapidement et que les investissements dans la préparation aux pandémies doivent devenir permanents.

Jean Kaseya souligne également que les partenaires internationaux jouent un rôle essentiel, mais que leur soutien est le plus efficace lorsqu'il s'inscrit dans des stratégies élaborées par les institutions et les gouvernements africains.

Selon lui, cette flambée d'Ebola, la 17e enregistrée en République démocratique du Congo et la troisième plus importante depuis la découverte du virus il y a un demi-siècle, progresse plus rapidement que la réponse mondiale.

Des responsables de la santé et des travailleurs humanitaires expliquent par ailleurs manquer de fournitures de base, comme des masques.

(Rédaction de Paris)