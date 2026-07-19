Ebola-Le Canada bloque des étrangers ayant séjourné en RDC

Le gouvernement canadien a annoncé dimanche qu'il refuserait l'entrée sur son territoire à tout étranger s'étant rendu en République démocratique du Congo (RDC) au cours des 21 derniers jours afin d'endiguer la propagation du virus Ebola.

Cette décision s'inscrit dans un dispositif renforcé visant à limiter les risques d'importation de la maladie, ont précisé les autorités, sans fournir davantage de détails sur la durée exacte de ces restrictions ni sur les éventuelles exemptions.

"À compter du lundi 20 juillet 2026 à 23h59, tout ressortissant étranger ayant séjourné en République démocratique du Congo au cours des 21 derniers jours se verra interdire l'entrée au Canada", dit un communiqué de l'Agence de la santé publique du Canada.

"Limiter l'entrée des ressortissants étrangers ayant séjourné en République démocratique du Congo au cours des 21 derniers jours pourrait réduire les risques pour la santé publique auxquels est exposée la population canadienne et vise à accroître l'efficacité et la viabilité des mesures frontalières permettant d'assurer une prise en charge sécuritaire des voyageurs arrivant au Canada, y compris les travailleurs humanitaires de retour au pays."

(Rédigé par Nicolas Delame)