Ebola-La Haute Cour du Kenya suspend le projet de centre américain de quarantaine

par Humphrey Malalo

La Haute Cour du Kenya a ordonné la suspension temporaire du projet des Etats-Unis d'instaurer dans le pays un centre de quarantaine pour les personnes potentiellement infectées par le virus Ebola.

Dans une ordonnance rendue jeudi soir, la juge Patricia Nyaundi statue que le Kenya n'est pas non plus autorisé à accueillir les personnes exposées ou infectées par Ebola dans l'attente d'une décision judiciaire sur un recours déposé par une ONG kényane contre l'accord scellé en ce sens avec les Etats-Unis.

Jeudi, la Maison blanche a annoncé que les États-Unis mettaient en place un centre de quarantaine au Kenya pour les citoyens américains ayant été exposés au virus Ebola, et qu'ils seraient envoyés vers un pays tiers s'ils développaient des symptômes.

L'organisation kényane de défense des droits humains Katiba Institute a saisi la justice jeudi pour contester ce projet.

"La mise en place secrète et unilatérale d’un centre de quarantaine pour Ebola soulève de graves préoccupations constitutionnelles concernant les droits à la vie, à la santé, à une action administrative équitable, à la participation publique et au contrôle parlementaire", a déclaré l’organisation.

L'audience est prévue le 2 juin, indique Patricia Nyaundi dans son ordonnance.

(Reportage Humphrey Malalo ; rédigé par George Obulutsa; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)