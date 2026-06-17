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Ebola-L'UE mobilise €493 mlns pour des vaccins, des traitements et une aide sanitaire
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 12:49

La Commission européenne a annoncé mercredi un programme d'aide de 493 millions d'euros pour contribuer à endiguer l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale.

Cette enveloppe prévoit un soutien médical de première ligne pour les opérations d'urgence, une aide humanitaire dans la région des Grands Lacs et en Ouganda, ainsi que le financement de la recherche sur les vaccins et les traitements contre les filovirus.

Elle comprend également des actions à plus long terme destinées à renforcer la préparation aux crises sanitaires et les systèmes de santé.

La réponse de la Commission à l'épidémie est coordonnée depuis le premier jour avec les États membres, les organisations internationales et les partenaires concernés.

"Ebola est un test pour notre solidarité mondiale. Alors que certains se replient sur eux-mêmes, l'UE reste présente, engagée et un partenaire fiable", a déclaré Hadja Lahbib, commissaire chargée de la gestion des crises, dans un communiqué.

La Commission européenne a indiqué continuer de suivre étroitement l'évolution de l'épidémie en coopération avec ses partenaires. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies estime toutefois que le risque pour la population en Europe demeure actuellement très faible.

(Reportage Inti Landauro, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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