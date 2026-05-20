Ebola-L'épidémie circulerait depuis deux mois et risque de continuer à se propager - OMS

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L'épidémie d'Ebola, responsable de 139 décès suspects dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), circulerait depuis deux mois et devrait continuer de se propager, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L'épidémie de la souche rare Bundibugyo du virus Ebola a été déclarée vendredi dernier et alerte la communauté scientifique car elle est longtemps passée inaperçue et se propage dans une région densément peuplée et ravagée par une violence armée généralisée.

"Des enquêtes sont en cours pour déterminer quand et où exactement l'épidémie a démarré", a déclaré Anaïs Legand, responsable technique de l'OMS, chargée des menaces virales.

"Compte-tenu de l'échelle, nous pensons qu'elle a probablement commencé il y a deux mois", a-t-elle dit à des journalistes à Genève, siège de l'institution onusienne.

L'OMS a précisé avoir recensé 600 cas présumés d'Ebola et 139 décès suspects, ajoutant que ces chiffres devraient augmenter compte tenu de la durée pendant laquelle le virus a circulé avant que l'épidémie ne soit détectée.

Un comité d'urgence de l'OMS s'est réuni mardi à Genève et a confirmé que la dernière épidémie d'Ebola en date - surtout présente dans l'est de la RDC et causée par la souche rare Bundibugyo du virus - constituait une urgence de santé publique de portée internationale, mais pas une urgence pandémique, a poursuivi Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"L'OMS estime élevé le risque d'une épidémie aux niveaux national et régional mais faible au niveau mondial", a-t-il ajouté.

Il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvé contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, dont le taux de létalité peut atteindre 40%.

Deux candidats pour un vaccin sont à l'étude mais le processus pourrait prendre entre trois à neuf mois pour aboutir.

"Notre priorité absolue désormais est d'identifier toutes les chaînes de transmission existantes (...) qui pourront nous permettre de définir l'ampleur de l'épidémie et de pouvoir fournir les soins nécessaires", a partagé Chikwe Ihekweazu, responsable des urgences à l'OMS.

L’OMS a débloqué une aide d'urgence de 3,9 millions de dollars (3,36 millions d'euros) pour soutenir les autorités nationales face à l’épidémie.

(Olivia Le Poidevin, version française Benoit Van Overstraeten et Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)