Eau de AI : Amazon offre aux technophiles une bouffée de parfum à base de logiciels

Amazon.com AMZN.O a présenté mercredi de nouvelles fonctionnalités pour son service SageMaker AI qui, selon elle, aideront les clients à accélérer la personnalisation de leurs modèles de logiciels d'intelligence artificielle.

Pour Peter Nikoloff, c'est un autre type de travail de sage qui a pris le dessus. Il était sûr d'être le premier dans la file d'attente mercredi matin au stand le plus populaire de la conférence annuelle d'Amazon sur l'informatique en nuage (AWS) à Las Vegas, qui attire quelque 60 000 participants, payant jusqu'à 2 100 dollars chacun pour les billets.

Nikoloff, 37 ans, a attendu près de deux heures avant d'être le premier à faire la queue pour créer un parfum personnalisé pour sa femme à l'aide du logiciel d'IA générative Nova d'Amazon. Le service à commande vocale a créé un parfum avec des notes de menthe, de bois de santal et, oui, de sauge.

"Cela en valait vraiment la peine", a déclaré Nikoloff, qui participait à la conférence d'une semaine, organisée par Amazon Web Services, afin de recueillir des conseils qui l'aideront dans son travail dans le domaine des technologies de l'information au sein du gouvernement fédéral. "Il y a beaucoup de parfum ici, gratuitement"

Les sessions dispensant des conseils sur des domaines obscurs tels que la modernisation des nuages, les lacs de données et les migrations de conteneurs sont très prisées par les ingénieurs en logiciel participant à la conférence, mais aucune n'a attiré autant de monde que la parfumerie par IA. Le troisième jour de l'événement, la file d'attente pour le laboratoire des senteurs n'avait pas diminué, attirant jusqu'à six douzaines de candidats à la fois et des attentes d'une heure ou plus.

Le laboratoire des senteurs est un gadget, mais il est destiné à démontrer les vastes applications des logiciels d'intelligence artificielle, a déclaré Amazon. Les utilisateurs sont guidés par une série de messages vocaux sur un écran qui s'appuie sur quatre modèles d'IA différents - tous ceux d'Amazon - et un parfum est généré pour être préparé par des parfumeurs humains. Trente parfums, allant du café au tabac en passant par le jasmin, peuvent être combinés pour obtenir le résultat final.

Amazon invite les utilisateurs à décrire leurs activités favorites, leurs environnements préférés et d'autres caractéristiques avant de générer des senteurs censées correspondre à l'humeur de l'utilisateur et à son profil olfactif. Un site web promotionnel promet un arôme "soigneusement élaboré" avec des "notes de base riches" ou des "notes de tête éthérées"

Parmi les parfums récemment mélangés, citons Alpine Reverie, Terra Venture, Metropol et Tranquil Pulse, tous mélangés par (parfumeurs humains), expédiés de France. Les entreprises technologiques se sont vantées des avantages presque innombrables qu'apporterait le déploiement à grande échelle de l'IA, notamment la création rapide de nouvelles start-ups, des rapports de recherche surpuissants et l'automatisation de tâches routinières fastidieuses. Cette année, la conférence sert de plateforme pour démontrer les prouesses d'Amazon en matière d'IA , alors que le marché s'inquiète de son retard par rapport à ses rivaux.

Depuis que l'IA générative a fait irruption sur la scène il y a environ trois ans, elle a été déployée pour aider à écrire des romans à partir de zéro, concevoir des films et des publicités, remplacer des ingénieurs et conseiller des investisseurs en herbe sur le marché, parmi des milliers d'autres utilisations.

Cependant, les parfums de l'IA devraient probablement rester dans le flacon, a déclaré Anthony Walker. Mercredi, il a attendu environ trois heures au total pour recevoir son eau de Cologne conçue par Amazon Nova, mais il a déclaré que le résultat était vraiment mauvais.

"C'était assez peu impressionnant: le résultat n'était pas celui auquel je m'attendais", a déclaré Walker, un ingénieur de 30 ans qui travaille dans le secteur de l'énergie nucléaire. Il s'était décrit à l'IA comme un amoureux de la nature et un créatif, mais l'arôme à base de bambou et de menthe qui en a résulté, baptisé "Sylvan Craft", était, selon lui, "très féminin"

"J'aime les parfums plus terreux ou les parfums de noix", a-t-il déclaré. "Je l'offrirai à ma petite amie, elle en sera ravie