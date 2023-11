Dussopt et Dupond-Moretti devant la justice : "Ce n'est pas ça qui fait que les Français n'ont pas confiance dans les politiques, estime Olivier Véran

Le ministre a balayé la règle datant des années 90 voulant qu'un ministre mis en examen démissionne, car les concernés sont souvent relaxés.

Olivier Veran à Paris, le 22 novembre 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"On est des justiciables comme les autres". Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a estimé mardi 28 novembre que la perte de confiance des Français dans la classe politique n'était pas due aux divers épisodes judiciaires impliquant des ministres, alors que deux membres du gouvernement sont actuellement devant la justice.

"On a une vie comme les autres et on est des justiciables comme les autres et donc on a le droit à la présomption d'innocence comme les autres ", a assuré le ministre sur franceinfo , à propos des comparutions devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti et devant le tribunal correctionnel de Paris pour favoritisme du ministre du Travail Olivier Dussopt.

"Plus de devoirs", mais "les mêmes droits"

"Ce n'est pas ça qui fait que les Français n'ont pas confiance dans les politiques : ils n'ont pas confiance dans les politiques parce qu'ils considèrent majoritairement aujourd'hui que les gens qui sont élus ne sont pas élus pour faire le bien général, l'intérêt général mais pour d'autres motivations", a tranché Olivier Véran.

Il a rejeté la règle datant des années 90 voulant qu'un ministre mis en examen démissionne, car "beaucoup de saisines" de la justice "aboutissent à une relaxe complète des intéressés". "Ah ben c'est dommage, vous étiez innocent, votre vie politique est terminée et on avait besoin de vous et on a dû se priver de votre talent", a-t-il commenté.

"On a sans doute plus de devoirs que les autres (mais) on a les mêmes droits", a-t-il conclu.