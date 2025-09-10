Drones abattus en Pologne : Varsovie dénonce un "acte d'agression" de la Russie, Kiev juge que Poutine veut "tester l'Occident"

Les forces armées polonaises ont indiqué avoir mené des interceptions de drones "hostiles" entrés dans son espace aérien dans la nuit du 9 au 10 septembre. Le Premier ministre Donald Tusk dénonce "une provocation à grande échelle".

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, à la Haye, le 25 juin 2025 ( ANP / SEM VAN DER WAL )

Au cours d'une nouvelle nuit d'attaques aériennes sur l'Ukraine voisine, la Pologne a été contrainte de mobiliser son aviation pour abattre un "nombre important de drones russes" dans son espace aérien, mercredi 10 septembre, le Premier ministre Donald Tusk dénonçant une "provocation à grande échelle" de Moscou. La veille, le président nationaliste récemment élu Karol Nawrocki avait lui lancé l'alerte, estimant Vladimir Poutine prêt à envahir d'autres pays.

La défense anti-aérienne de l'Otan a aidé à contrer "plusieurs" drones, a indiqué un porte-parole, tandis que la cheffe de la diplomatie européenne a dénoncé "la violation la plus grave de l'espace aérien européen par la Russie depuis le début de la guerre". " Les indications suggèrent qu'il s'agissait d'un acte intentionnel, non accidentel" , a t-elle ajouté.

Plus de 400 drones et missiles lancés vers l'Ukraine

En réaction, Kiev a affirmé que le chef du Kremlin ne cessait "de tester l'Occident" et continuerait de le faire tant qu'il ne ferait face "à aucune réponse forte", après la nouvelle vague d'attaques russes, avec 458 drones et missiles lancés contre l'Ukraine dans la nuit.

Vladimir "Poutine ne cesse d'intensifier, d'étendre sa guerre et de tester l'Occident", a réagi sur le réseau X le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, dont le pays combat l'invasion russe depuis 2022. Selon lui, "une réponse faible aujourd'hui ne fera que provoquer davantage la Russie, et les missiles et drones russes voleront alors encore plus loin en Europe".

Pour lui, cette situation prouve que les pays voisins de l'Ukraine doivent pouvoir mobiliser leurs capacités de défense aérienne pour "intercepter des drones et des missiles dans l'espace aérien ukrainien". "Le sentiment d'impunité de Poutine ne cesse de croître car il n'a pas été correctement puni pour ses crimes précédents", a ajouté Andriï Sybiga. L'Ukraine, qui fait face à une intensification des attaques aériennes russes contre son territoire, réclame notamment des sanctions plus sévères contre Moscou. La Russie n'a pour l'heure pas réagi à l'attaque nocturne dénoncée par la Pologne.