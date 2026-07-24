 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Droits de douane US de 10% contre des dizaines de pays pour "travail forcé" pour suppléer une précédente taxe
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 05:54
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Actualisé avec détails)

L'administration du président américain Donald Trump va imposer à compter de ce vendredi des droits de douane de 10% et 12,5% contre une soixantaine de partenaires commerciaux, dont l'Union européenne, leur reprochant de ne pas lutter efficacement contre le commerce de biens réalisés grâce au "travail forcé".

De hauts représentants de l'administration américaine ont effectué cette annonce jeudi soir, alors que devaient expirer des taxes douanières temporaires de 10% sur tous les produits importés aux Etats-Unis.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'efforts de la Maison blanche pour préserver la politique de droits de douanes voulue par Donald Trump, après que la Cour suprême des Etats-Unis a retoqué en février dernier les vastes taxes dites "réciproques" annoncées l'an dernier par le président américain contre des dizaines de partenaires commerciaux.

Les nouveaux droits de douane s'appliqueront à 99,4% des importations aux Etats-Unis, mais de nombreux produits - comme le pétrole, le gaz, les engrais ou certains produits alimentaires - devraient en être exemptés.

Une enquête pour des pratiques jugées "déloyales" avait été annoncée par le département américain du Commerce, qui a proposé en juin ces droits de douane supplémentaires en reprochant à des dizaines de pays de nuire aux échanges commerciaux des Etats-Unis par leur laxisme à l'égard du travail forcé.

Donald Trump avait décidé, dans la foulée de la décision de la Cour suprême, d'une mesure d'urgence prévoyant des droits de douane temporaires de 10% pour une durée de 150 jours - ces taxes expirent vendredi à 04h01 GMT.

Les droits de douane annoncés jeudi soir vont entrer en vigueur à ce moment précis, avec une exemption de quatre jours pour les biens actuellement en transit.

Un haut représentant de l'administration américaine a nié l'idée que la mesure liée au travail forcé venait directement remplacer les droits de douane sur le point d'expirer, en dépit des similarités de calendrier, de taux et de pays concernés.

Les Etats-Unis ont des restrictions plus sévères concernant les biens réalisés grâce au travail forcé et les appliquent avec une plus grande fermeté que n'importe quel autre pays, a dit ce représentant, ajoutant que cela conférait aux concurrents commerciaux de Washington un avantage déloyal.

Des droits de douane de 10% seront imposés sur les importations de Grande-Bretagne, du Canada, de l'Equateur, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, d'Inde, d'Indonésie, du Mexique, du Pakistan, d'Argentine, du Bangladesh, du Cambodge, de Jordanie, de Malaisie, du Sri Lanka, et de Trinidad et Tobago.

L'Union européenne, Taïwan, la Corée du Sud, la Suisse et le Japon se voient visés par des taux qui, ajouté à ceux déjà en vigueur visant la nation la plus favorisée, s'élèveraient à 10% ou 12,5%.

Les 38 pays restant, dont la Chine, se sont vus attribué un taux de 12,5%.

RÉACTIONS

Plusieurs pays se sont élevés contre ces nouveaux droits de douane peu après leur annonce.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a remis en cause les motifs invoqués par Washington pour imposer de nouveaux droits de douane sur les produits européens.

Elle a affirmé que les allégations concernant des lacunes dans les contrôles de l'UE en matière de travail forcé étaient sans fondement et que le bloc chercherait à obtenir des clarifications de la part de Washington.

Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, a déclaré que "ce droit de douane imposé à la Norvège ne repose sur rien, car nous disposons déjà de règles claires visant à empêcher le commerce de marchandises produites en recourant au travail forcé".

L'Australie et le Brésil ont estimé que les nouveaux droits de douanes étaient injustifiés et ont dit qu'ils tenteraient d'obtenir leur retrait.

"Nous continuerons d'échanger de manière constructive sur avec les Etats-Unis sur cette question, ainsi que sur d'autres dossiers en suspens, au cours des prochaines semaines, dans l'intérêt mutuel de nos citoyens", a dit le ministre canadien du Commerce Dominic LeBlanc.

(David Lawder; version française Jean Terzian et Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 24 juillet 14:35

    Il inventera une autre raison pour pouvoir faire parler de lui . Qu'il mette les européens au meme niveau que la Chine démontre sa loufoquerie

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank