Droits de douane-Trump signe un décret prévoyant des exemptions pour les pays ayant conclu des accords avec les USA

par David Lawder

Le président américain Donald Trump a signé un décret prévoyant certaines exemptions de droits de douane qui s'appliqueront dès lundi aux partenaires commerciaux qui concluent des accords avec les Etats-Unis sur certaines exportations.

Plus de 45 catégories de produits sur lesquels s'appliqueront des droits de douane nuls sont mentionnées dans le décret. Ces exemptions concerneront les produits des "partenaires alignés" qui concluent des accords-cadres visant à réduire les droits de douane dits "réciproques" imposés par Donald Trump, est-il précisé.

Ce décret aligne les droits de douane américains sur les engagements pris dans les accords-cadres existants, y compris ceux conclus avec des alliés tels que le Japon et l'Union européenne.

Les exemptions pour les pays ayant conclu des accords commerciaux avec les Etats-Unis devraient entrer en vigueur lundi à 04h01 GMT.

Donald Trump indique dans le décret que sa volonté de réduire les droits de douane dépend de "la portée et de la valeur économique des engagements d'un partenaire commercial envers les Etats-Unis dans le cadre d'un accord commercial réciproque" et des intérêts nationaux des Etats-Unis.

Les exemptions concernent les produits qui "ne peuvent être cultivés, extraits ou produits naturellement aux Etats-Unis" ou qui ne sont pas produits en volume suffisant pour répondre à la demande intérieure.

Les exportations de produits industriels comme le nickel, l'or et d'autres métaux ainsi que certains produits entrant dans la composition des médicaments sont notamment concernées par le décret.

(Avec Trevor Hunnicutt et Christian Martinez; version française Camille Raynaud)