 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Droits de douane-Trump fustige de nouveau la Cour suprême, menace de nouvelles surtaxes
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 13:55

Le président américain Donald Trump a renouvelé lundi sa condamnation de la Cour suprême des États-Unis après que celle-ci a invalidé ses droits de douane dits "réciproques" imposés en avril dernier à une multitude de pays, menaçant d'imposer d'autres types de surtaxes, sans donner de précisions.

Le locataire de la Maison blanche a affirmé dans un message publié sur son réseau Truth social que la décision de la Cour suprême lui conférait "beaucoup plus de pouvoirs et de force que je n'en avais avant leur décision ridicule, stupide et très controversée au niveau international".

"La Cour a également approuvé tous les autres droits de douane, qui sont nombreux, et ils peuvent tous être utilisés de manière beaucoup plus puissante et désagréable, avec une certitude juridique, que les droits de douane initialement utilisés", a-t-il ajouté.

Donald Trump a annoncé ce week-end une nouvelle surtaxe mondiale de 10%, très vite portée à 15%, sur les importations en provenance de tous les pays, soit le niveau maximal autorisé par la loi.

(Rédigé par Susan Heavey ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank