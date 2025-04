Droits de douane : « Trump a une vision complètement anachronique du commerce »

Entre protectionnisme assumé, subventions massives et tensions commerciales, les relations entre les États-Unis et leurs partenaires, notamment européens, sont plus que jamais sous pression. Alors que l'Organisation mondiale du commerce (OMC), autrefois garante d'un commerce multilatéral équilibré, est paralysée, Washington impose ses propres règles du jeu. Mais ces stratégies, de Trump à Biden, servent-elles réellement les intérêts américains ? Vincent Rebeyrol de la Toulouse School of Economics répond à nos questions.

Le Point : Les règles qui régissaient nos relations commerciales avec les États-Unis jusqu'à présent étaient-elles justes et équilibrées ?

Vincent Rebeyrol : Nos relations avec les États-Unis, comme avec une grande partie du monde, sont régies par les règles de l'OMC. Ces règles ont été négociées à travers plusieurs rounds de discussions après la Seconde Guerre mondiale. L'idée était de promouvoir une coopération économique multilatérale pour éviter les tensions protectionnistes, comme celles qui ont eu lieu entre les deux guerres mondiales.

Le commerce est un jeu gagnant-gagnant, les guerres commerciales mènent donc à des situations perdant-perdant. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il n'y a jamais eu de frictions. Mais l'OMC dispose d'un organe de règlement des différends, qui permet de résoudre les conflits commerciaux.