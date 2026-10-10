Dotation de 50 millions pour les communes rurales, aide spécifique aux stations-service, annonce Lecornu

Une station-service dans le village de Bailleau-le-Pin, près de Chartres, le 7 juillet 2022 ( AFP / Jean-François MONIER )

Sébastien Lecornu a annoncé samedi que les communes rurales bénéficieraient d'une "dotation nouvelle" de 50 millions d'euros et qu'il allait apporter une "réponse spécifique" aux stations-service de leurs territoires pour qu'elles puissent baisser les prix du gazole.

Le gouvernement va "créer une dotation nouvelle, originale" pour les communes rurales qui "représentera 50 millions d'euros pour près de 9.000 communes, dont 381 dans le département du Gers", a détaillé le Premier ministre dans une vidéo diffusée devant le congrès de l'Association des maires ruraux de France (AMRF) qui se tient à Auch (Gers).

"Moins d'habitants, cela ne fait pas moins de kilomètres ou d'espaces naturels à entretenir. Les routes, les chemins, les hameaux restent là, mais les habitants sont moins nombreux pour en partager le coût", a justifié M. Lecornu.

Cette dotation pour les communes rurales s'ajoute à la hausse prévue, dans le projet de budget pour 2027, de 150 millions d'euros de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour les collectivités locales.

Face à la hausse des prix des carburants, qui affecte particulièrement les stations-service en zones rurales, Sébastien Lecornu a également promis de leur apporter une "réponse spécifique" pour les aider à baisser leurs prix sur le gazole après la libération de stocks stratégiques.

Les préfectures vont ainsi contacter les 339 stations repérées commes isolées pour leur proposer "une solution ad hoc" et "tenir compte de leurs contraintes" d'approvisionnement, afin qu'elles puissent répercuter la baisse attendue de 12 à 18 centimes par litre, après le déblocage, sur trois mois, de 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques.

Sébastien Lecornu doit recevoir lundi les distributeurs de carburants à Matignon à cet effet.

L'ancien ministre de la Ruralité, Michel Fournier, qui a quitté le gouvernement fin septembre, doit reprendre à ce congrès la présidence de l'AMRF.