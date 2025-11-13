Dordogne: nouveau survol d'une usine d'armement par un drone

Le site de la société Eurenco, qui produit de la poudre à propulsion d'obus à Bergerac en Dordogne, a de nouveau été survolé par un drone non identifié ( POOL / Ludovic MARIN )

Le site de la société Eurenco, qui produit de la poudre à propulsion d'obus à Bergerac en Dordogne, a de nouveau été survolé par un drone non identifié mercredi, a-t-on appris jeudi auprès de la préfecture et du parquet.

Cette unité pouvant produire jusqu'à 1.200 tonnes de poudre par an pour l'armée française avait déjà fait l'objet de deux survols illégaux lundi soir.

"De nouveaux faits de survol illicite du site de production d'Eurenco par un drone se sont produits hier (mercredi)", a déclaré jeudi à l'AFP Anne-Cécile Dumonteil, procureure de la République à Bergerac, qui a ouverte une enquête en flagrance "du chef de survol volontaire par le pilote d'un aéronef d'une zone interdite", confiée au commissariat de Bergerac.

"Malgré la mobilisation immédiate de la police nationale, les recherches pour retrouver le télé-pilote se sont avérées vaines", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la préfecture.

La société a indiqué jeudi soir avoir déposé plainte, comme elle l'avait fait après les premiers survols mardi, et "ne fera pas d’autres commentaires à ce stade" pour "des raisons de sûreté et de défense".

Eurenco, créé en 2004, est le leader européen des poudres et explosifs avec deux sites en France (Bergerac et Sorgues dans le Vaucluse), un en Suède et un en Belgique. L'entreprise compte quelque 1.700 employés et a réalisé près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 - il a doublé en cinq ans.

Ses poudres, propulsives ou explosives, sont utilisées dans l'ensemble des munitions françaises et beaucoup de munitions européennes, bombes, têtes de missiles et de torpilles, obus ou munitions de moyen calibre.

Son unité périgourdine de production de poudre a été inaugurée en mars, près de 20 ans après la délocalisation de cette production en Suède en 2007, faute de commandes, actant une relocalisation stratégique au moment où l'Europe souhaite se réarmer.