Donald Trump dit avoir capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro

(Actualisé avec vice-présidente du Venezuela §3)

par Idrees Ali

Les États-Unis ont frappé le Venezuela et capturé son président Nicolas Maduro, qui a été expulsé du pays, a déclaré samedi le président Donald Trump.

Nicolas Maduro a été capturé par les troupes d'élite des forces spéciales américaines, a précisé un responsable américain.

Le gouvernement vénézuélien ne sait pas où se trouve le président Nicolas Maduro ni son épouse Cilia Flores, a déclaré la vice-présidente Delcy Rodriguez dans un enregistrement audio diffusé à la télévision d'État.

"Nous exigeons une preuve immédiate de la vie du président Nicolas Maduro et de la première combattante Cilia Flores", a-t-elle ajouté.

Les États-Unis n'ont pas procédé à une intervention aussi directe en Amérique latine depuis l'invasion du Panama en 1989 pour destituer le chef militaire Manuel Noriega.

"Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe à grande échelle contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolas Maduro, qui a été, avec son épouse, capturé et expulsé du pays", peut-on lire dans un message de Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Les États-Unis ont accusé Maduro de diriger un "narco-État" et de truquer les élections. Le dirigeant vénézuélien, qui a succédé à Hugo Chavez au pouvoir en 2013, a déclaré que Washington souhaitait prendre le contrôle de ses réserves de pétrole, les plus importantes au monde.

Samedi matin, le Venezuela a décrété "l'état d'urgence nationale" et dénoncé une "agression militaire" des États-Unis après les multiples explosions survenues dans la capitale Caracas et d'autres régions du pays.

Outre la capitale, des attaques ont eu lieu dans les États de Miranda, Aragua et La Guaira, peut-on lire dans un communiqué du gouvernement.

L'Iran, allié du Venezuela, a qualifié l'attaque militaire américaine de "violation flagrante de sa souveraineté nationale et de l' intégrité territoriale" du Venezuela.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a appelé le Conseil de sécurité de l'Onu à "agir immédiatement pour mettre fin à cette agression illégale" et à demander des comptes aux responsables.

Dans un message sur X, le président colombien Gustavo Petro a lui aussi demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu.

(Reportage d'Idrees Ali à Washington avec bureaux de Reuters ; version française Elizabeth Pineau)