Don du sang : l’EFS lance une « alerte rouge sur toute la France »

« En France, les réserves de sang sont dangereusement basses », a alerté l'Établissement français du sang (EFS) sur ses réseaux sociaux lundi 19 décembre. Le message était accompagné d'une carte de France où clignotaient les mots « Alerte rouge ! », signe que le problème concerne tout le pays. « Il manque chaque jour 1 500 dons de sang, nous avons besoin d'une mobilisation massive », a encore précisé l'EFS, encourageant chacune et chacun à donner son sang le plus rapidement possible.

« Moins de 80 000 poches de sang sont aujourd'hui disponibles alors qu'il en faudrait plus de 100 000 pour répondre aux besoins des patients », indique l'EFS dans son message sur les réseaux sociaux, expliquant : « Virus hivernaux, contexte socio-économique, conditions météorologiques ou encore reprise du Covid : de nombreux facteurs expliquent la baisse de la fréquentation des collectes de sang ces dernières semaines. »

La collecte se poursuit pendant les fêtes

La situation critique ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, le 8 décembre 2022, l'Établissement du sang alertait dans un communiqué sur des stocks de sang insuffisants pour passer l'hiver. Ils estimaient alors que « moins de 85 000 poches de sang » étaient disponibles. Avec « moins de 80 000 » signalées aujourd'hui, selon le communiqué, la situation s'aggrave.

L'EFS avait

