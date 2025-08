Dix joueurs qui feront leur retour en Ligue 1

Olivier Giroud, Pierre-Emerick Aubameyang, Youssef El Arabi et bientôt Florian Thauvin... C'est l'été des retours en Ligue 1 ! Mais ce n'est pas fini, et voici dix joueurs qui pourraient refouler les pelouses du meilleur championnat du monde.

→ Franck Honorat

Parti en Allemagne du côte du Borussia Mönchengladbach à l’été 2023, après trois bonnes saisons en Ligue 1, Franck Honorat serait une vraie bonne pioche pour quiconque cherche à s’armer offensivement. Régulièrement blessé l’an dernier, ça ne l’a pas empêché de conclure sa saison en trombe, claquant deux buts et délivrant quatre passes décisives pour ses six derniers matchs. Sous contrat jusqu’en 2029, il devrait coûter entre dix et quinze millions d’euros. Pour un joueur de 28 ans, qui connaît le championnat, voilà une belle affaire.

→ Benoît Badiashile

Recruté par Chelsea en janvier 2023, c’est peu dire que Benoît Badiashile ne s’est jamais imposé chez les Blues . L’ancien Monégasque vient de traverser une saison quasi blanche. Entre blessures et banc de touche, le natif de Limoges n’a disputé que cinq matchs de Premier League (et onze parties de Ligue Conférence). Le défenseur central n’a que 24 ans et l’attirer en prêt ne devrait pas être trop compliqué, d’autant plus que l’arrivée de Jorrel Hato le renvoie un peu plus loin dans la hiérarchie. On te voit arriver, Strasbourg……

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com