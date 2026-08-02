Dix-huit morts à Gaza, un ministre israélien dément tout accord d'arrêt des frappes

(Actualisé avec nouveau bilan, commentaires d'un porte-parole israélien et de l'envoyé spécial du Conseil de la paix)

par Nidal al-Mughrabi et Steven Scheer

Israël a mené de nouvelles frappes aériennes dans la bande de Gaza dimanche, faisant au moins 18 morts, en dépit des annonces du président américain Donald Trump faisant état d'une avancée majeure en vue de mettre en oeuvre l'accord de cessez-le-feu conclu l'année dernière.

Le ministre israélien de l'Énergie, Eli Cohen, a déclaré qu'il n'y avait pas d'accord pour mettre fin aux frappes aériennes à Gaza et qu'il estimait nécessaire qu'Israël, qui contrôle près de 70% de l'enclave palestinienne, en prenne le contrôle total.

"Dans l'accord que nous avons signé avec les États-Unis, notre position est que le Hamas doit être démantelé. C'est la première chose qui doit se produire", a-t-il dit à la radio de l'armée israélienne.

Le ministre a ajouté qu'Israël donnerait au Hamas la possibilité de déposer les armes, ajoutant toutefois : "Je suis très sceptique quant à la possibilité que cela se produise."

Eli Cohen est membre du cabinet de sécurité du Premier ministre Benjamin Netanyahu, un cercle restreint de ministres chargé de superviser la politique sécuritaire et diplomatique d'Israël.

Un porte-parole du bureau de Benjamin Netanyahu a par la suite déclaré à Reuters qu'Israël avait fait part de ses préoccupations aux États-Unis concernant le plan de désarmement.

"La préoccupation la plus importante pour Israël est que rien ne peut se produire avant que le Hamas ne soit complètement et véritablement désarmé (...)", a déclaré Doron Spielman, porte-parole du bureau du Premier ministre israélien.

Selon les services de santé de la bande de Gaza, Israël a mené plusieurs bombardements dimanche, faisant au moins quatre morts à Deir al-Balah, dans le centre du territoire, ainsi quecinq blessés dans un campement à proximité de Khan Younès, dans le sud de l'enclave.

TSAHAL DIT AVOIR VISÉ DES COMBATTANTS

Toujours selon les médecins, une frappe sur une maison à Mawasi a tué un père, une mère et leur fils de 9 ans, tandis que deux autres parents sont également morts avec leur enfant lors du bombardement d'un appartement dans la ville de Gaza.

Deux personnes ont trouvé la mort dans une frappe contre une tente située près des bureaux de la mission de représentation égyptienne de la ville de Gaza, selon les secouristes. Deux autres personnes ont été tuées plus tard dans le quartier de Zeitoun, dans l'est de la ville de Gaza, ont-ils ajouté.

Une personne a par ailleurs été tuée près de Jabalia, dans le nord du territoire palestinien.

L'armée israélienne a déclaré que la frappe sur un appartement à Deir al-Balah visait deux commandants de la force d'élite Nukhba du Hamas et que celles menées dans la ville de Gaza et à Jabalia ciblaient des "opérateurs militaires".

Lors d'une attaque ultérieure dans la ville de Gaza, des médecins ont déclaré qu'une frappe israélienne contre un véhicule avait tué au moins trois Palestiniens.

Au moins 1.230 Palestiniens ont été tués lors de frappes israéliennes depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu en octobre.

Donald Trump a déclaré jeudi que le Hamas avait accepté de se déposer les armes dans le cadre de son plan de paix, et le Conseil de la paix créé par le président américain a présenté vendredi une feuille de route en 15 points définissant les dernières étapes de la mise en oeuvre de l'accord.

"DÉSAMORCER LES TENSIONS"

Celle-ci reste cependant très incertaine et aussi bien le Hamas qu'Israël ont exprimé leur défiance vis-à-vis de l'autre camp.

Nickolaï Mladenov, envoyé spécial du Conseil de la paix à Gaza nommé par Donald Trump, a déclaré dimanche que les frappes menées à travers l'enclave intervenaient malgré les efforts de cet organisme et des médiateurs pour obtenir l'adhésion des factions palestiniennes à la feuille de route.

Dans un message publié sur X, il a indiqué travailler avec les différentes parties, les médiateurs et les partenaires régionaux afin de "désamorcer les tensions et créer l'espace nécessaire à la mise en œuvre complète du plan du président".

"Obtenir une paix durable est difficile mais réalisable si chacun fait de son mieux", a ajouté déclaré Nickolaï Mladenov.

Un haut responsable du Hamas a pour sa part déclaré dimanche que le mouvement avait fait preuve d'une "flexibilité considérable" à l'égard de la feuille de route, mais qu'Israël cherchait à imposer une situation de fait sur le terrain en intensifiant ses frappes.

"Cette escalade, qui coïncide avec des progrès sur le plan politique, démontre clairement que le gouvernement d'occupation cherche à torpiller les efforts visant à mettre fin à la guerre et à imposer par la force des faits accomplis sur le terrain", a déclaré Bassem Naïm dans un communiqué.

(Nidal Al-Mughrabi et Hatem Maher au Caire, avec la contribution de Steven Scheer à Jérusalem ; version française Tangi Salaün et Benjamin Mallet)