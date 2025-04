Dispositifs médicaux: la filière européenne opposée à des représailles commerciales

L'industrie européenne du dispositif médical, soumise aux mesures douanières prises mercredi par Washington, contrairement aux produits pharmaceutiques qui en ont été exemptés à ce stade, appelle vendredi l'Europe à s'abstenir d'une riposte commerciale.

Interrogée par l'AFP, l'association professionnelle européenne du secteur (MedTech Europe) dit regretter "profondément la décision des États-Unis d'imposer des droits de douane sur les importations, qui affectent les technologies médicales" et qui auront notamment "des effets négatifs sur les coûts de production".

Mais "bien qu’une réponse du type +œil pour œil+ puisse paraître tentante, nous appelons les décideurs européens à s'abstenir d’imposer des droits de douane sur les technologies médicales", en réponse à ceux imposés par les Etats-Unis, ajoute l'organisation.

Elle espère à la place "que l'administration américaine reconsidérera cette décision et accordera des exemptions pour les technologies médicales".

Cela inclut "les dispositifs médicaux, les diagnostics in vitro, ainsi que les intrants nécessaires à leur production, notamment les matières premières, accessoires, pièces détachées et divers composants", précise-t-elle.

Les États-Unis sont à la fois un fournisseur clé et la première destination d’exportation des technologies médicales européennes. Ils représentent plus de 40% des exportations totales du secteur.

De son côté, l'organisation professionnelle (Snitem), qui représente plus de 600 entreprises du secteur en France, appelle dans un communiqué "à une action au niveau de l’Union européenne", estimant qu'"un accompagnement et un soutien des industriels installés en France et en Europe est indispensable".

La filière des dispositifs médicaux, qui va des pansements aux seringues, des valves cardiaques aux prothèses ou encore aux IRM, est en constante évolution grâce aux progrès technologiques et fait intervenir des composants très hétérogènes dans la fabrication.

L'Asie (en particulier la Chine et l’Inde) est l'une des plus grosses zones de fabrication de dispositifs médicaux.

Aux autres zones de production bien établies que sont l’Europe (Allemagne, Irlande, Europe de l’Est, France) et les États-Unis, s’ajoutent des territoires plus inattendus au regard de leur taille, comme Porto Rico ou l’île Maurice, selon le Snitem.