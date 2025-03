Diagnostic: bioMérieux confiant pour 2025 et attentif aux Etats-Unis

Le spécialiste français du diagnostic, bioMérieux, dont la rentabilité s'est accrue en 2024, a annoncé vendredi viser une croissance de son chiffre d'affaires d'au moins 7% cette année et se montrer attentif aux décisions de l'administration Trump.

( AFP / JEFF PACHOUD )

La société, qui commercialise des solutions de diagnostic in vitro (instruments et réactifs) pour identifier des infections dues aux bactéries et virus, a vu son bénéfice net augmenter de 21% à 432 millions d'euros en 2024.

Son chiffre d'affaires annuel a progressé de 8,3% à 3,98 milliards d'euros, en cohérence avec le plan stratégique à horizon 2028, mais a pâti d'effets de change défavorables à hauteur de 91 millions d'euros.

Une performance "bien supérieure à celle du marché", s'est félicité le directeur général Pierre Boulud, dans un entretien à l'AFP.

Dans le détail, les ventes de tests aux laboratoires de ville et d'hôpitaux ont ainsi progressé de près de 9% sur l'exercice et représentent 85% du chiffre d'affaires annuel.

Quant aux activités destinées aux industriels pharmaceutiques et agroalimentaires (15% du chiffre d'affaires), celles-ci ont augmenté de 5,3% sur un an.

Pour 2025, l'entreprise familiale créée en 1963 et fortement ancrée en Auvergne-Rhône-Alpes, vise notamment une croissance du chiffre d'affaires d’au moins 7% à taux de change et périmètre constants.

Interrogé sur d'éventuelles conséquences du protectionnisme américain pour le groupe, qui réalise 45% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis et où il compte un tiers de ses effectifs, le dirigeant affiche une certaine sérénité grâce à son "empreinte industrielle forte" outre-Atlantique.

"85% de ce qu'on vend aux Etats-Unis est fabriqué dans ce pays", souligne-t-il, mais "on suit la situation de façon quotidienne pour comprendre quels pourraient être les impacts dans un environnement qui est assez changeant".