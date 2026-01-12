Diabète de type 1: l'Union européenne approuve un premier traitement de fond

Une personne atteinte de diabète contrôle sa glycémie, le 24 mars 2020 à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

La Commission européenne vient d'approuver la mise sur le marché dans l'Union européenne d'un traitement de Sanofi , nommé "Teizeild", qui ralentit la progression du diabète de type 1, a annoncé lundi le géant pharmaceutique français dans un communiqué.

Avec cette approbation, Teizeild devient "le premier traitement modificateur" du diabète de type 1 "approuvé dans l'UE", précise Sanofi.

L'autorisation porte sur le traitement des adultes et des enfants de plus de huit ans atteints de diabète de type 1 de stade 2.

Administré en perfusion, il ne guérit pas mais ralentit la progression de cette maladie chronique en freinant la réaction auto-immune. Il agit quand le diabète est détectable mais avant l'arrivée de symptômes pour freiner son évolution vers le stade clinique de la maladie (stade 3) qui nécessite des injections d'insuline pour faire baisser la glycémie.

L'approbation du traitement par la Commission européenne "est basée sur les résultats positifs" d'une étude (TN-10) qui démontre la capacité de l'anticorps monoclonal Teizeild à retarder l’apparition du stade 3 du diabète de type 1 "d’une durée médiane d’environ deux ans par rapport au placebo", explique Sanofi dans son communiqué.

A la fin de l'étude, "la proportion de patients qui sont restés au stade 2 du (diabète de type 1) était presque deux fois plus élevée dans le groupe Teizeild que dans le groupe placebo (57 % contre 28 %)", précise Sanofi.

En 2023, Sanofi a acquis la biotech américaine Provention Bio pour 2,9 milliards de dollars, en vue de se renforcer dans le diabète et contre les maladies immunitaires.

Le marché du diabète de type 1 dans les sept principaux marchés devrait atteindre 9,9 milliards en 2033, porté par l’arrivée de plusieurs produits en phase avancée, notamment des agents immunomodulateurs. Les États-Unis domineront largement ce marché, représentant jusqu’à 91,6% en 2033, selon GlobalData, société qui fournit des études et analyses de marché.

Jusqu'à présent, Teizeild était déjà approuvé aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, au Canada, en Israël, dans le Royaume d’Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Koweït.