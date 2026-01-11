Deuxième tour des élections législatives en Birmanie

Les Birmans étaient de nouveau appelés aux urnes dimanche pour le deuxième tour des élections législatives, les premières organisées dans le pays depuis le coup d'Etat militaire qui a renversé le dernier gouvernement civil en 2021.

Alors que les combats font toujours rage dans certaines régions de la Birmanie, la junte au pouvoir depuis le coup d'Etat a déclaré que les élections apporteront la stabilité politique et ouvriront la voie à un avenir meilleur pour le pays.

La lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, destituée par l'armée quelques mois après la victoire écrasante de sa Ligue nationale pour la démocratie (LND) aux dernières élections générales de 2020, est toujours en détention, et le parti politique qu'elle a mené au pouvoir a été dissous.

Les Nations unies, des pays occidentaux et des organisations de défense des droits de l'homme dénoncent ce scrutin qu'ils jugent non crédible, les partis politiques opposés à la junte n'y participant pas.

Le Parti de l'union, de la solidarité et du développement (USDP), aligné sur l'armée et mené par des généraux à la retraite, possède une forte avance après avoir obtenu 90 des 102 sièges que compte la chambre basse du Parlement lors du premier tour de scrutin organisé au mois de décembre.

"L'USDP est en passe de remporter une victoire écrasante, ce qui n'est guère surprenant compte tenu des avantages dont il a bénéficié. Parmi ceux-ci, on peut citer l'élimination de tous ses rivaux sérieux et l'adoption d'une série de lois visant à étouffer l'opposition aux élections", a déclaré Richard Horsey, spécialiste de la Birmanie au sein du cercle de réflexion International Crisis Group.

Un tour de scrutin supplémentaire aura lieu le 25 janvier. Au total, 265 des 330 cantons du pays seront couverts, bien que la junte n'ait pas le contrôle total de toutes ces zones.

(Reuters)