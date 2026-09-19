Deux réseaux hospitaliers concluent un accord à l'amiable dans le cadre d'une enquête américaine concernant la facturation des soins aux personnes transgenres, pour un montant de 9,5 millions de dollars

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* Le réseau NYU Langone Health et l'UPMC de Pittsburgh nient toute faute

* Un accord interdit les soins pédiatriques liés à l'affirmation de genre dans ces deux établissements

* Les soins destinés aux jeunes transgenres ont pris fin à NYU Langone en février

par Steve Gorman

Deux grands réseaux hospitaliers américains ont accepté de verser près de 9,5 millions de dollars au total pour mettre fin à une enquête du ministère américain de la Justice portant sur des allégations selon lesquelles ces centres médicaux auraient indûment facturé des soins liés à l’affirmation de genre dispensés à des mineurs, a annoncé vendredi le ministère.

En vertu de ces accords, le système NYU Langone Health de l’université de New York et le centre médical de l’université de Pittsburgh cesseront de fournir aux patients de moins de 18 ans des soins d’affirmation de genre, tels que les bloqueurs de puberté, les traitements hormonaux et les interventions chirurgicales, a précisé le ministère.

Dans des communiqués séparés, les deux établissements ont déclaré que l’accord garantissait également la confidentialité des patients, des tuteurs légaux et des prestataires dont la vie privée avait été menacée par les citations à comparaître devant le grand jury émises par le ministère de la Justice dans le cadre de son enquête.

Par ailleurs, les deux systèmes de santé ont précisé que leurs accords comportaient des dénégations expresses de tout acte répréhensible ou de toute responsabilité. Les programmes de santé mentale pédiatrique et les soins d’affirmation de genre destinés aux patients âgés de 18 ans et plus se poursuivront, ont-ils ajouté.

Le ministère de la Justice a indiqué que NYU Langone avait accepté de verser 8,5 millions de dollars dans le cadre de son accord, tandis que l’UPMC de Pittsburgh versera 950.000 dollars.

“Nous estimons que cette résolution est dans le meilleur intérêt de nos patients et de leurs familles, car elle les protège, ainsi que nos prestataires et notre établissement, contre un litige prolongé”, a déclaré NYU Langone dans un communiqué.

L’UPMC a invoqué les mêmes raisons.

Dans le cas de NYU Langone, l’un des principaux réseaux hospitaliers de la ville de New York, l’établissement avait déjà mis fin en février à son programme de prise en charge des jeunes transgenres, invoquant le “contexte réglementaire actuel”.

L’UPMC n’a pas précisé où en était son programme de santé destiné aux jeunes transgenres.

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large menée par le président Donald Trump et son administration visant à mettre fin aux traitements médicaux d’affirmation de genre destinés aux enfants dont l’identité de genre innée est en conflit avec leur sexe de naissance, un trouble appelé “dysphorie de genre”.

Un volet essentiel de la répression menée par Trump a consisté en des enquêtes menées par le ministère de la Justice et le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, accusant des dizaines d’hôpitaux et de prestataires de soins de santé d’avoir facturé de manière frauduleuse des soins d’affirmation de genre.

Ces enquêtes ont révélé que ces prestataires soumettaient systématiquement des demandes de remboursement en s’appuyant sur de faux diagnostics de troubles afin d’obtenir des remboursements de la part des régimes d’assurance maladie privés et publics.

Il existe un large consensus parmi les professionnels de la médecine et de la santé mentale traditionnels sur le fait que les soins d’affirmation de genre sauvent des vies en réduisant le risque de dépression et de suicide chez les jeunes transgenres.

Les opposants aux interventions médicales en faveur des personnes transgenres affirment que les effets à long terme ne sont pas entièrement compris et que les jeunes sont trop jeunes pour prendre des décisions aussi déterminantes pour leur vie, même sous la supervision de leurs parents.

L’administration Trump a finalisé le mois dernier une réglementation interdisant à deux grands programmes fédéraux de santé de financer les soins médicaux d’affirmation de genre.

Le ministère de la Justice a indiqué que l’annonce de vendredi faisait suite à des accords similaires conclus avec le Mount Sinai Health System à New York, le Texas Children’s Hospital, la Cleveland Clinic Foundation et le Connecticut Children’s Hospital. Il a précisé que toutes les parties avaient convenu de garder confidentiels les détails précis des termes de l’accord conclu vendredi.