Deux morts dans une attaque à un poste-frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie

Les forces de sécurité israéliennes ferment une route menant au poste-frontière d'Allenby, entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, après une fusillade, le 18 septembre 2025 ( AFP / Ahmad GHARABLI )

Un homme armé a tué jeudi deux personnes à un poste-frontière entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, d'où il était arrivé à bord d'un camion d'aide humanitaire, ont indiqué l'armée et un service de premiers secours israéliens.

L'assaillant, tué par les forces de sécurité israéliennes, était jordanien, selon les autorités israéliennes.

Les victimes sont deux hommes, âgés de 20 et 60 ans, touchés par balles lors de cette attaque au poste-frontière d'Allenby.

Les deux hommes ont succombé à leurs blessures, selon Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge. Ils étaient Israéliens, a écrit sur X Yaïr Lapid, principale figure de l'opposition israélienne.

"Un terroriste est arrivé à bord d'un camion transportant de l'aide humanitaire depuis la Jordanie et a ouvert le feu", a déclaré l'armée israélienne.

La Jordanie a condamné l'attaque, et annoncé une enquête.

"Les Israéliens ont fermé l'autre côté, tandis que le pont reste ouvert du côté jordanien. Cela s'est produit en dehors de nos frontières", avait auparavant affirmé le porte-parole de la sécurité jordanienne.

Un photographe de l'AFP a rapporté que la police israélienne avait bloqué la route menant au passage, provoquant un embouteillage.

Selon la chaîne israélienne Channel 12, l'assaillant a également poignardé des personnes. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un couteau taché de sang et une arme à feu au sol.

L'homme était d'après Channel 12 au volant du camion transportant de l'aide vers Gaza, théâtre d'une guerre dévastatrice, déclenchée par une attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

"Attaque terroriste humanitaire", a commenté sur X le ministre israélien d'extrême droite chargé de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Les forces de sécurité israéliennes ferment une route menant au poste-frontière d'Allenby, entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, après une fusillade, le 18 septembre 2025 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

En septembre 2024, un chauffeur jordanien avait abattu trois gardes israéliens au même passage avant d'être tué.

Ce point de passage, situé dans la vallée du Jourdain, est le seul permettant aux Palestiniens de Cisjordanie de quitter le territoire sans avoir à passer par Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967.