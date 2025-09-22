Deux hôpitaux de la ville de Gaza contraints d'interrompre leurs opérations

Deux hôpitaux de la ville de Gaza ont été contraints d'interrompre leurs opérations en raison de l'escalade de l'offensive terrestre d'Israël et des dommages causés par les bombardements continus, a déclaré lundi le ministère gazaoui de la Santé.

L'hôpital pour enfants al Rantissi a été gravement endommagé il y a quelques jours par un bombardement israélien et l'hôpital ophtalmologique voisin a dû suspendre ses services en raison d'attaques proches, a indiqué le ministère dans un communiqué.

"L'occupation (Israël) prend délibérément et systématiquement pour cible le système de santé du gouvernorat de Gaza dans le cadre de sa politique génocidaire", a-t-il déclaré.

"Aucun des établissements ou des hôpitaux ne dispose de voies d'accès sûres permettant aux patients et aux blessés de s'y rendre", a ajouté le ministère.

Israël n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Selon des habitants, les chars israéliens continuaient d'avancer lundi plus profondément dans le quartier de Cheikh Radouane et la rue al Djala, dans le nord de la ville de Gaza, où se trouvent les deux hôpitaux. A Tal al Haoua, dans le sud-est, les chars se sont enfoncés plus profondément en direction des parties occidentales de la ville.

Les forces israéliennes ont utilisé des véhicules chargés d'explosifs, déclenchés à distance, pour faire sauter des dizaines de maisons dans les deux zones, ont ajouté les habitants.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé lundi, lors d'une réunion au quartier général militaire de Tel Aviv avec le ministre de la Défense, Israël Katz, et le chef d'état-major, Eyal Zamir, sa détermination à éliminer le Hamas, à obtenir la libération des otages restants et à faire en sorte que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël, a indiqué son bureau.

L'offensive inquiète les familles des otages israéliens toujours détenus par le Hamas à Gaza. Vingt de ces 48 captifs seraient encore en vie.

Par ailleurs, les autorités sanitaires locales ont fait état d'au moins 20 morts dans des tirs israéliens lundi à travers l'enclave, la plupart dans la ville de Gaza.

L'intensification de l'offensive israélienne intervient alors que la France et l'Arabie saoudite réunissent lundi à New York des dizaines de dirigeants mondiaux pour rassembler derrière une solution à deux Etats entre Israéliens et Palestiniens, une démarche critiquée par Israël et les Etats-Unis.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi au Caire, avec la contribution d'Alex Cornwell à Jérusalem ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)