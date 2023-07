"Deux claques et au lit" : le préfet de l'Hérault en appelle aux parents des émeutiers

"C'est ce que faisaient nos grands-parents" ,a martelé le Hugues Moutouh, s'attirant les foudres de la gauche.

Hugues Moutouh à Montpellier, le 28 octobre 2021. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh, en a appelé lundi 3 juillet aux parents pour endiguer les violences urbaines qui secouent la France depuis 5 jours, remettant au passage en cause la loi interdisant la fessée.

"Quand on met au monde des enfants, on s'en occupe dès la naissance . Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans on les voit caillasser des véhicules de police ou piller des magasins", a déclaré Hugues Moutouh sur France Bleu Hérault .

"Je sais qu'en 2019, le Parlement a interdit la fessée, mais très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou caillasser des pompiers, ou piller des magasins, la méthode, c'est quoi ? Deux claques et au lit! C'est ce que faisaient nos grands-parents" , ajouté Hugues Moutouh. "Il n'y a pas d'effet culturel" spécifique à certains quartiers, a-t-il estimé.

En France, la loi "anti-fessée" de 2019 a inscrit dans le Code civil que "l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques".

Prôner "la culture de la violence pour combattre la violence"

Sur Twitter, le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, s'est indigné qu'un "préfet prône la culture de la violence pour combattre la violence", tandis que le député Europe Écologie-Les Verts (EELV) jugeait qu'un "préfet de la République ne devrait pas dire cela".

"Les enfants violents ont très souvent été les victimes de violences intra-familiales . C'est un fléau dans l'Hérault et en France. Est-ce une demande de plus de violences du Préfet ? Bien évidemment que les enfants n'ont pas à casser et brûler. Mais quelle naïveté du @Prefet34 que de croire qu'une société qui traite mal enfants et parents produise de la douceur et de la paix !", a pour sa part réagi le député de l'Hérault La France insoumise (LFI) et instituteur Sébastien Rome.

L'eurodéputé écologiste David Cormand a déploré que le préfet soit "dans le déni sur les injustices sociales, territoriales ou familiales".

Ancien conseiller technique de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, Hugues Moutouh a, depuis son arrivée dans l'Hérault en juillet 2021, mené une politique de fermeté dans la lutte contre les bidonvilles, ce qui lui a valu la réputation de "préfet bulldozer" . Il a aussi été critiqué par la gauche, notamment pour des propos assimilant des manifestants contre la réforme des retraites à des vandales.