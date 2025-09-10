Deux blessés dans une attaque au couteau dans un lycée d'Antibes

Une attaque au couteau a fait deux blessés, une enseignante et un élève, mercredi dans un lycée horticole d'Antibes (Alpes-Maritimes), a indiqué la police.

"L'assaillant a été arrêté, il ne constitue plus une menace", a indiqué un porte-parole de la police.

L'assaillant est un ancien élève de l'établissement, a-t-il ajouté, sans fournir plus de détails sur ses motivations.

(Rédigé par Geert de Clercq, version française Blandine Hénault)