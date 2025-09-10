 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deux blessés dans une attaque au couteau dans un lycée d'Antibes
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 15:44

Des policiers de la police judiciaire française à Rambouillet

Une attaque au couteau a fait deux blessés, une enseignante et un élève, mercredi dans un lycée horticole d'Antibes (Alpes-Maritimes), a indiqué la police.

"L'assaillant a été arrêté, il ne constitue plus une menace", a indiqué un porte-parole de la police.

L'assaillant est un ancien élève de l'établissement, a-t-il ajouté, sans fournir plus de détails sur ses motivations.

(Rédigé par Geert de Clercq, version française Blandine Hénault)

2 commentaires

  • 16:29

    il est bon de rappeler que l amerique veut son modele de société partout en Occident ... nous reste encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre les chiffres americains .. créer des communautés qui se font face et se detestent ... on est pas mal ... isoler les individus et encourager l egoisme et la reussite personnelle au detriment du groupe ... c est plus facile de manipuler des individus isolés meme s ils ont plus de PB psychologiques

